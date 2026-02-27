MSF'den İsrail'in STK'leri işgal altındaki Filistin topraklarından uzaklaştıracak kısıtlamalarına tepki

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in 37 uluslararası sivil toplum kuruluşunun (STK) 1 Mart'a kadar işgal altındaki Filistin topraklarından ayrılmasını gerektiren kısıtlayıcı yeni kurallarına tepki göstererek, bu uygulamanın halihazırda yetersiz olan yardımı önemli ölçüde azaltma tehdidi oluşturduğunu bildirdi.

MSF, İsrail'in bu yıl işgal altındaki Filistin topraklarında görev yapan uluslararası STK'ler için getirdiği yeni kayıt kurallarının kısıtlayıcı etkisine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in sürekli uyguladığı şiddet ve kalıcı yardım kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de can kayıplarının devam ettiği bir felaket ortamının yaşandığı belirtildi.

"MSF, işgal altındaki Filistin topraklarında mümkün olduğunca uzun süre yardım sağlamaya kararlı"

Uluslararası insani hukuk uyarınca işgalci güç olarak İsrail yetkililerin, insani yardımın sağlanmasını sağlamakla yükümlü olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"37 STK'nin 1 Mart'a kadar işgal altındaki Filistin topraklarından ayrılmasını gerektiren kısıtlayıcı yeni kurallar, halihazırda yetersiz olan yardımı önemli ölçüde azaltma tehdidi oluşturuyor. Dünya genelindeki hükümetler, insani yardımın sağlanmasını kolaylaştırmak dahil Uluslararası Adalet Divanı kararlarına saygı gösterilmesini sağlamalı."

Açıklamada, hayat kurtarıcı yardımların büyük ölçekte artırılması ve engelsiz insani yardım erişimi çağrısı yapılarak, "MSF, bu politikalara rağmen Filistin yönetimine kayıtlı olarak işgal altındaki Filistin topraklarında mümkün olduğunca uzun süre yardım sağlamaya kararlı." ifadeleri kullanıldı.

ABD liderliğindeki barış planı ve ateşkese rağmen İsrail yetkililerinin su, barınma ve tıbbi bakımı ağır şekilde kısıtlamaya ve reddetmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, yaşam koşullarının onur kırıcı seviyelerde tutulduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, "Şiddet, her gün Filistinlileri öldürmeye ve yaralamaya devam ediyor. Son haftalarda Gazze'ye ulaşan insani yardım önemli ölçüde azaldı." ifadesine yer verildi.

Batı Şeria'da, şiddet, zorla yerinden edilme, silahlı yerleşimci saldırıları, ev yıkımları ve yasa dışı yerleşim genişlemesinin sürdüğüne değinilen açıklamada, burada sağlık hizmetlerine erişimin engellendiği, tıbbi ve insani ihtiyaçların artmaya devam ettiği vurgulandı.

"1 Mart'a kadar MSF'nin tüm uluslararası personeli bölgeden ayrılmak zorunda kalacak"

Açıklamada, "MSF'nin İsrail yetkilileriyle olan kaydının iptali, son 2 yıldır harap olmuş ve temel tıbbi ekipman ve malzemelere yönelik sürekli kısıtlamalarla boğuşan sağlık sistemine daha fazla yük bindirdiği için hasta bakımını şimdiden etkiliyor." ifadeleri kullanıldı.

Yılbaşından bu yana MSF'nin uluslararası personel ve ek malzeme getirmesinin İsrail yetkilileri tarafından engellendiği hatırlatılan açıklamada, 1 Mart'a kadar MSF'nin tüm uluslararası personelinin bölgeden ayrılmak zorunda kalacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MSF Genel Sekreteri Christopher Lockyear, "MSF, giderek kısıtlanan bir ortamda hastalar için hizmetleri korumak için çalışıyor. İhtiyaçlar çok büyük ve sert kısıtlamaların ölümcül sonuçları var. Yüz binlerce hasta, tıbbi ve ruh sağlığı hizmetine ihtiyaç duyuyor. Bunların 10 binlercesi uzun süreli tıbbi, cerrahi ve psikolojik takibe ihtiyaç duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.