Sınır kapısındaki TIR'da 62 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sınır kapısındaki TIR'da 62 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Nurbay Usta - Güncel
 - Güncelleme:
Sınır kapısındaki TIR'da 62 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi

ARTVİN'in Sarp Sınır Kapısı'ndaki TIR'da, piyasa değeri 16 milyon TL olan, gümrük kaçağı 62 bin 310 elektronik sigara ele geçirildi, sürücü ise gözaltına alındı.

ARTVİN'in Sarp Sınır Kapısı'ndaki TIR'da, piyasa değeri 16 milyon TL olan, gümrük kaçağı 62 bin 310 elektronik sigara ele geçirildi, sürücü ise gözaltına alındı.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan K.V. yönetimindeki DZ 855 ZD plakalı TIR'da arama yaptı. TIR'ın dorsesinde, koliler içine gizlenen ve gümrük kaçağı olduğu belirlenen 62 bin 310 elektronik sigara ele geçirildi. K.V., polis tarafından gözaltına alınırken, elektronik sigaraların piyasa değerinin 16 milyon TL olduğu öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Nurbay Usta - Güncel

Sarp Sınır Kapısı Münir Karaloğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title