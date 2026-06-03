Sınır birliklerine 9 kar üfleme aracı tahsis edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü, zorlu kış koşullarında sınır güvenliğinin kesintisiz sağlanması ve devriye yollarının açık tutulması amacıyla 9 kar üfleme aracını sınır birliklerinin kullanımına sundu.

AA muhabirinin Göç İdaresi Başkanlığından edindiği bilgiye göre, sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele faaliyetleri, iklim şartlarından bağımsız şekilde ve kesintisiz devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 3 ila 4 metreye ulaştığı bölgelerde devriye yollarının açık tutulması önem taşırken, sınır hattındaki teknik ekipman ve araç kapasitesi de sert iklim ve arazi koşullarında devriye faaliyetlerinin aksamaması amacıyla düzenli olarak artırılıyor.

Kar kütlelerini 40 metre mesafeye savurabiliyor

Sınır birliklerinin devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürmesi amacıyla tedarik edilen 9 kar üfleme aracı, Ağrı, Hakkari ve Van'daki birliklerde kullanılmaya başlandı. Saatte 3 bin 500 ton kar temizleme kapasitesine sahip araçlar, 2,5 metre genişliğinde ve 1,5 metre yüksekliğindeki kar kütlelerini 40 metre mesafeye savurabiliyor.

Kar üfleme araçlarının aktif kullanımıyla sınır hattındaki devriye faaliyetleri, iklim ve arazi şartlarından olumsuz etkilenmeden sürdürülebiliyor. Böylece sınır hattındaki genel güvenlik seviyesinin artırılmasına katkı sağlanıyor.