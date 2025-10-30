Sınır Çatışmalarına Çözüm Arayışındaki Pakistan ve Afganistan, İstanbul'da Yeniden Görüşecek

(ANKARA) - Güney Asya'daki iki komşu ülke Pakistan ve Afganistan arasında sınır bölgesinde yaşanan gerginliği yatıştırmak amacıyla iki ülkenin temsilcilerinin İstanbul'da yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Katar merkezli Al Jazeera'nin Pakistanlı yetkililere dayanarak aktardığı haberde, Türkiye'nin talebi üzerine Pakistan ve Afganistan'ın İstanbul'da görüşmelere yeniden başlamayı kabul ettiği belirtildi.

Pakistanlı güvenlik yetkilileri, İslamabad heyetinin dört gün süren ve başarısızlıkla sonuçlanan önceki görüşmelerin ardından İstanbul'dan ayrılmaya hazırlanırken; bugün tarafların müzakerelere devam etme kararı aldığını belirtti.

Pakistan medyasında, önceki turu 25 Ekim'de başlayan ve dört gün süren görüşmelerin ev sahibi olan Türkiye ve arabulucu Katar'ın müdahalesi sonrasında yeniden başladığı belirtiliyor.

Medyaya göre iki komşu önceki görüşmelerde Doha'da üzerinde uzlaşılan ateşkesin teknik detaylarını görüşmeye başlamıştı. Bu iki ülke arasında Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen diplomatik sürecin devamı niteliğindeydi.

Doha'daki müzakerelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

Bu ay başında iki komşu ülkenin bir hafta süren sınır çatışmaları her iki taraftan da can kayıplarına neden olmuştu.

İslamabad'ın Pakistan Talibanı (TTP) üzerine Afganistan'ın baskı kurması yönünde talepte bulunduğu, ancak bu konuda uzlaşmaya varılamadığı belirtiliyor. TTP, uzun süredir Pakistan topraklarında kanlı saldırılar düzenlemekle suçlanan radikal islamcı bir silahlı örgüt olarak biliniyor.