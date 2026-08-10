Singapur 61. Bağımsızlık Yıldönümünü Havai Fişeklerle Kutladı
SİNGAPUR, 10 Ağustos (Xinhua) -- Singapur'da Ulusal Gün kutlamaları çerçevesinde Kallang Havzası üzerinde düzenlenen havai fişek gösterisi, 9 Ağustos 2026. Singapur pazar günü bağımsızlığını kazanmasının 61. yıldönümünü kutladı.
SİNGAPUR, 10 Ağustos (Xinhua) -- Singapur'da Ulusal Gün kutlamaları çerçevesinde Kallang Havzası üzerinde düzenlenen havai fişek gösterisi, 9 Ağustos 2026.
Singapur pazar günü bağımsızlığını kazanmasının 61. yıldönümünü kutladı. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)
Kaynak: Xinhua