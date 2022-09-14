Üye Girişi
Haberi Paylaş

Singapur, ilk "bivalan" Kovid-19 takviye aşısı için geçici yetki verdi

Güncel Haberler

Singapur, ilk 'bivalan' Kovid-19 takviye aşısı için geçici yetki verdi

KUALA Singapur Sağlık Bilimleri Kurumunun (HSA) ülkedeki ilk "bivalan" (iki değerli) Kovid-19 takviye aşısı için geçici yetki verdiği bildirildi.

KUALA Singapur Sağlık Bilimleri Kurumunun (HSA) ülkedeki ilk "bivalan" (iki değerli) Kovid-19 takviye aşısı için geçici yetki verdiği bildirildi.

Channel News Asia'nın haberine göre, Moderna'nın ürettiği iki değerli Spikevax Kovid-19 takviye aşısı, sırasıyla orijinal SARS-CoV-2 türünü ve Omicron BA.1 varyantını hedefleyen iki bileşenden oluşuyor.

HSA'dan yapılan açıklamada, söz konusu takviye aşısının yalnızca orijinal SARS-CoV-2 türüne dayanan Moderna Kovid-19 aşısının güncellenmiş bir versiyonu olduğu ifade edildi.

İki değerli takviye aşısına verilen geçici izinle birlikte, Kovid-19 aşılarını olmuş 18 yaş ve üstü bireylerde söz konusu aşının güçlendirici olarak kullanılmasına izin verildi.

Sağlık Bakanı Ong Ye Kung, Salı günü Parlamento'da yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın yeni iki değerli aşılarını ilaç şirketleriyle yapılan anlaşmalar çerçevesinde ülkeye getireceğini duyurmuştu.

İki değerli aşıların, hem Kovid-19 ailesinden gelen hastalıkları hem de BA.4 ve BA.5 gibi Omicron varyantlarını hedef aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / İdris Sülün - Güncel

Singapur Moderna Omicron Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title