Singapur, Gazze'de Acil İnsani Ateşkes Çağrısı Yaptı

SİNGAPUR, 21 Mayıs (Xinhua) -- Singapur Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de Filistinli sivillere yönelik insani yardımın "tam olarak derhal yeniden başlatılması" ve "acil insani ateşkes sağlanması" çağrısında bulundu.

Bakanlığın salı günkü açıklamasında, "Singapur, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarıyla uyumlu, müzakereler yoluyla sağlanacak iki devletli çözüme olan desteğini yinelemektedir" denilerek bunun, uzun süredir devam eden İsrail- Filistin çatışmasına kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasının tek uygulanabilir yolu olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Tarafları barış sürecini sekteye uğratacak tek taraflı eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz. İsrail-Filistin çatışması, Filistinli sivillerin kalıcı olarak zorla yerlerinden edilmesiyle çözülemez" ifadelerine yer verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günü yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nin tamamının kontrolünü ele geçireceklerini söylemişti. Netanyahu, Gazze'ye insani yardımın kısmen yeniden başladığını duyurmasından bir gün sonra yaptığı açıklamada ise sınırlı bir süre için sadece "asgari ve temel" yardıma izin vereceklerini belirtti.

2 Mart'tan bu yana tüm yardımların bölgeye girişini engelleyen İsrail, bu hamlenin kendileri için kabul edilebilir şartlara sahip bir rehine serbest bırakma anlaşmasını kabul etmesi yönünde Hamas'a baskı yapma amacı taşıdığını öne sürüyor.