Singapur'da Türk Büyükelçiliğinin işbirliğiyle İstanbul temalı "Blue Beauties" sergisi açıldı

Singapur'un dünyaca ünlü kamu parklarından "Gardens by the Bay" ile Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliği işbirliğiyle İstanbul temalı "Blue Beauties" sergisi açıldı.

"Gardens by the Bay" tarafından her yıl düzenlenen tematik çiçek sergileri kapsamında, 2026 itibarıyla Türkiye, dördüncü kez kültürel içerik sağlayıcı ülke olarak etkinliğe katıldı.

Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliği, "Gardens by the Bay" ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, önceki yıllardaki kültürel işbirliği kapsam ve etki bakımından daha da genişletilerek "Blue Beauties" adıyla Türk tarihinden ve estetik geleneğinden ilham alan kültürel faaliyetler düzenleniyor.

Serginin açılışına, Singapur'un Maliyeden Sorumlu Devlet Bakanı Indranee Rajah, Türkiye'nin Singapur Büyükelçisi Sadık Arslan ve "Gardens by the Bay" Üst Yöneticisi (CEO) Felix Loh katıldı.

Açılışta konuşan Singapur Büyükelçisi Sadık Arslan, bu sergiyle çiçeklerin yalnızca doğanın birer süsü değil, günlük hayatın yoldaşları, zarafetin sembolleri ve insan ruhunun aynaları olarak gören bir medeniyete pencere açtıklarını söyledi.

Arslan, İstanbul'un ise yüz yıllar boyunca siyasetin merkezi olmasının yanı sıra sanatın, kültürün, şiirin, mimarinin ve estetik seçkinliğin de beşiği olduğunu ve bu süreçler boyunca çiçeklerin İstanbul'da mimariye, sanata, şiire, müziğe, edebiyata, mutfağa ve sosyal hayatın birçok alanına nakşedildiğini belirtti.

İstanbul ile bağdaştırılan çiçekler arasında, Türkçe adıyla "Erguvan" olarak bilinen kırmızı tomurcuklu ağacın benzersiz bir öneme sahip olduğuna işaret eden Büyükelçi Arslan, "Bugün bu salonda sergilenen o mor ağaçları da göreceksiniz. Demek istediğim, İncil'deki efsanelerden kraliyet belgelerine kadar bu çiçek hep var olmuştur. Boğaz boyunca açarak şehri bir rüya coğrafyasına dönüştürür. Nesiller boyunca erguvanların çiçek açması, yenilenen güzelliği ve baharın coşku dolu gelişini sembolize etmiştir; Osmanlı sultanları, şairleri ve sanatçıları bu ders niteliğindeki manzaraya hayran kalmışlardır. Bugün bile erguvanlar, İstanbul'un görsel hafızasını tanımlamaya devam etmektedir." dedi.

Arslan, İstanbul'daki çiçek sevgisinin hiçbir zaman saraylarla sınırlı kalmadığına ve çiçeklerin günlük hayata eşlik ettiğine dikkati çekerek evlerde, pazarlarda, çeşmelerde, camilerde, el yazmalarında, tekstilde, seramiklerde ve halk şenliklerinde çiçeklerin kendini gösterdiğini dile getirdi.

Çiçeklerin, misafirperverliğin, zarafetin ve sevginin dilinin de parçası olduğunu, birçok yönden İstanbul'un duygusal ve sanatsal manzarasını şekillendirmeyle kalmayıp klasik Türk şiirine ve müziğine de derinlemesine ilham verdiğini hatırlatan Arslan, sergide bu gelenekten bazı müzik eserlerini de ziyaretçilerin beğenisine sunacaklarını aktardı.

Arslan, serginin kültürel mirası yansıttığını ve kültürler arasında köprü vazifesi icra edeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Burada, 'Bahçe Şehir' Singapur'da, İstanbul'un ruhu anlamlı ve ilham verici bir karşılık bulmaktadır. Bu sergi, büyükelçiliğimizle birlikte gerçekleştirilen dördüncü floral sergiye işaret etmektedir. Türkiye ve Singapur arasındaki dostluğu güçlendirmeye devam eden ve giderek büyüyen bu kültürel işbirliğine derinden değer veriyoruz."

Ayrıca, Arslan, THY'nin Singapur'a yaptığı ilk uçuşun 40. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak şirkete, serginin ana sponsoru olması nedeniyle şükranlarını sundu.

Sergi 21 Haziran'a kadar açık

21 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak "Blue Beauties" sergisinde ortancalar, erguvanlar, Türkiye'nin kültürel ve tarihi mirasını simgeleyen görsel öğeler etrafında düzenlendi. Bunlar arasında Topkapı Sarayı, Kız Kulesi, Kapalıçarşı ve Kapadokya balonları bulunuyor.

Sergide ayrıca geleneksel Türk dokuma, çini, halı, nazar boncukları ve bakır işleme sanatlarından örnekler, Singapurluların ve ülkeyi ziyaret eden turistlerin beğenisine sunuluyor.

Ayrıca sergi kapsamında, düzenlenen canlı müzik performanslarıyla dinleyicilere geleneksel Türk müziğinin en seçkin eserlerini canlı deneyimleme fırsatı veriliyor.

Serginin 21 Haziran'a kadar 300 binden fazla ziyaretçi tarafından gezilmesi öngörülüyor.

Gardens by the Bay'de, 2023'te, "Tulipmania" lale sergisinde ilk kez Türkiye temalı ve "Origins of the Tulip" adlı bir içerik yer almış, 2024'te ise "Göl" teması çerçevesinde kültürel işbirliği sürdürülürken geçen yıl ise "Tulipmania" adı altında Türk tarihinden ve estetik geleneğinden ilham alan kültürel etkinliklerle bu bağ daha da güçlendirilmişti.