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Singapur'da hava kirliliği 'sağlıksız' seviyeye ulaştı

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SİNGAPUR, 29 Eylül (Xinhua) -- Singapur'u etkisi altına alan pus, 28 Eylül 2026. Singapur'un birçok bölgesinde 24 saatlik Kirletici Standartlar Endeksi pazartesi günü 100'ü aşarak "sağlıksız" seviyeye ulaştı.

SİNGAPUR, 29 Eylül (Xinhua) -- Singapur'u etkisi altına alan pus, 28 Eylül 2026.

Singapur'un birçok bölgesinde 24 saatlik Kirletici Standartlar Endeksi pazartesi günü 100'ü aşarak "sağlıksız" seviyeye ulaştı. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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