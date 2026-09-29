Singapur'da hava kirliliği 'sağlıksız' seviyeye ulaştı

Singapur'da hava kirliliği 'sağlıksız' seviyeye ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SİNGAPUR, 29 Eylül (Xinhua) -- Singapur'u etkisi altına alan pus, 28 Eylül 2026. Singapur'un birçok bölgesinde 24 saatlik Kirletici Standartlar Endeksi pazartesi günü 100'ü aşarak "sağlıksız" seviyeye ulaştı.
SİNGAPUR, 29 Eylül (Xinhua) -- Singapur'u etkisi altına alan pus, 28 Eylül 2026.
Singapur'un birçok bölgesinde 24 saatlik Kirletici Standartlar Endeksi pazartesi günü 100'ü aşarak "sağlıksız" seviyeye ulaştı. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)
Kaynak: Xinhua