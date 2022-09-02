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Singapur'da 2020'den bu yana ilk kez Zika virüsü görüldü

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Singapur'da 2020'den bu yana ilk kez Zika virüsü görüldü

KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da Mart 2020'den bu yana ilk kez Zika virüsü vakası tespit edildiği bildirildi.

KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da Mart 2020'den bu yana ilk kez Zika virüsü vakası tespit edildiği bildirildi.

Channel News Asia'nın, Singapur Sağlık Bakanlığının haftalık yayın yapan bulaşıcı hastalıklar bültenine dayandırdığı haberine göre, ağustos ayının son haftasında ülkede, 2020'den beri ilk Zika virüsü vakasına rastlandı.

Ulusal Çevre Ajansı verileri, aynı hafta içinde ayrıca 666 dang humması vakası tespit edildiğini ortaya koydu.

Zika virüsü

Zika virüsü, insanlara enfekte "Aedes aegypti" türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor.

Kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı tespit edilen Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı.

Zika virüsünün hamilelere bulaşması halinde bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor.

Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler gösteren hastalığın, özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA / İdris Sülün - Güncel

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