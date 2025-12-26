Sinema Salonlarında Bu Hafta: 7 Yeni Film Vizyona Girecek

(ANKARA)- Bu hafta sinemalarda farklı türlerde 7 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken filmler arasında Cannes Film Festivali'nde "Cannes Film Festivali Büyük Ödülü" ile "En İyi Yabancı Bağımsız Film Dalında Britanya Bağımsız Film Ödülü"nü alan "Manevi Değer", Osman Sonant, Boran Kuzum, Janset'in başrolünde olduğu "Adresi Olmayan Ev" yer alıyor.

İşte o filmler:

Manevi Değer

İki kardeş, uzun zamandır görmedikleri babalarıyla bir araya gelir. Bir zamanlar ünlü bir yönetmen olan babaları Gustav Borg (Skarsgard), ailesinden ilham alan bir filmle muhteşem bir dönüş yapmayı planlamaktadır. Kızı Nora, başrol teklifini düşünmeden reddedince, odağını büyük bir çıkış yakalama şansı olan hevesli Hollywood yıldızı Rachel Kemp'e (Fanning) çevirir. Zaten zayıf olan aile ilişkileri daha da karmaşık bir hal alan Nora, Agnes ve Gustav, zorlu geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalır.

Tür: Dram

Yönetmen: Joachim Trier

Oyuncular: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas

Adresi Olmayan Ev

Film, annesinin hüküm giymesiyle sarsılan Alper'in, bir zamanlar savunduğu katı kuralları sorgulamaya başlamasını konu ediyor. Ayrıca filmde, distopik bir gelecekte, bireylerin işlediği açgözlülük, kibir, şehvet, öfke, kıskançlık, tembellik, savurganlık, ihanet ve şiddet gibi dokuz büyük suç nedeniyle "unutma yasası" kapsamında tamamen hayattan silindiği bir dünya tasvir ediliyor.

Tür: Bilim Kurgu, Dram

Yönetmen : Hatice Aşkın

Oyuncular: Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset

Macera Takımı Kampta

Maia ve çekingen arkadaşı Jan, sevdikleri yaz kampını, inşaatçı Sebastián'ın elinden kurtarmak için zamana karşı yarışmak zorundadır. Bunu yapmak için, vadide hala dolaştığına inandıkları, yıllardır kimsenin görmediği bir ayıyı aramaya başlarlar. Bu macerada onlara vadiyi ve vahşi yaşamı koruma görevlerinde beklenmedik bir kahramana dönüşen huysuz ama komik kokarca Fritz eşlik eder.

Tür: Aile, Komedi

Yönetmen: Silvia Quer

Oyuncular: Anabel Alonso, Elisabet Casanovas, Edu Soto

Good Boy

Todd ve köpeği Indy, Todd'un ailesinden kalma ormanın ortasındaki bir kulübeye yerleşir. Bir süre sonra Indy, evde karanlık ve rahatsız edici bir varlık olduğunu anlar ve hem sahibini hem de kendini korumak için sadece kendisinin görebildiği bu tehlikeyle karşı karşıya gelecektir.

Tür: Gerilim, Korku

Yönetmen: Ben Leonberg

Oyuncular: Indy (II) , Shane Jensen, Arielle Friedman

Astronot

İlk uzay görevinden dönen astronot Sam Walker, rehabilitasyon ve tıbbi testler için NASA gözetiminde yüksek güvenlikli bir eve yerleştirilir. Ancak evdeki açıklayamadığı olaylar kendisini rahatsız eder ve uzaydan yalnız dönmediğine ve dünya dışı bir varlığın onunla birlikte gelmiş olabileceğine inanır.

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Korku

Yönetmen: Jessica Varley

Oyuncular: Kate Mara, Laurence Fishburne, Gabriel Luna

Anakonda

Anakonda'yı yeniden çekmenin hayalini kuran Doug ve Griff'in, orta yaş krizine girdikleri bir dönemde bu hayallerini gerçekleştirmek için atıldıkları macerayı anlatıyor.

Tür: Komedi, Macera

Yönetmen: Tom Gormican

Oyuncular: Paul Rudd, Jack Black, Steve Zahn

Uzaylı Dostum Flik

Thomas, kendini kardeşlerinin gölgesinde kaldığını hissettiği bir dönemde başka bir gezenden gelen Flik ile tanışır ve Flik onu kendi renkli ve eğlenceli dünyasına götürür. Yolculuk sırasında Thomas'ın gölgesi yanlışlıkla komik ve yaramaz bir yaratığa dönüşür. Yaratık biraz ortalığı karıştırsa da Thomas ve kardeşleri güçlerini birleştirerek her şeyi yoluna koyarlar.

Tür: Aile, Animasyon, Macera

Yönetmen: Jens Moller

Oyuncular: Tom Hudson