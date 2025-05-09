Sinemalarda Bu Hafta: 9 Yeni Film Vizyona Girecek
Bu hafta sinema salonlarında korkudan komediye, gerilimden romantiğe 9 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında, 2006’da Cannes Film Festivali'nde Kısa Film Jüri Ödülü'nü alan Pablo Agüero’nun yönettiği dram türündeki “Saint-Ex” ile yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı komedi türündeki “Efendiler” yer alıyor.
(ANKARA)- Bu hafta sinema salonlarında korkudan komediye, gerilimden romantiğe 9 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında, 2006'da Cannes Film Festivali'nde Kısa Film Jüri Ödülü'nü alan Pablo Agüero'nun yönettiği dram türündeki "Saint-Ex" ile yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı komedi türündeki "Efendiler" yer alıyor.
İşte o filmler:
Saint Ex
1930'da Antoine de Saint-Exupery, Arjantin'de bir kentte pilottur. Başarılı, yakın pilot arkadaşı Henri Guillaumet'in uçağı düşer. Bu durum üzerine Saint-Ex, onu aramaya karar verir. Bu süreçte ona Guillaumet'nin eşi Noelle destek olur. Bu umutsuz görünen arayış ikilinin kendilerini aşmaya zorlar.
Tür: Dram
Yönetmen : Pablo Agüero
Oyuncular: Louis Garrel, Diane Kruger, Vincent Cassel
Efendiler
Kadıköy'de küçük bir sahnede stand up gösterisi yapan üç komedyen, bir film seçmesine katılmak için Malta'ya çağrılır. Komedyenler sonrasında kendilerini çağıranların dünyayı yöneten büyük aileler olduğunu fark eder. Komedyenler, yaptıkları ofansif espriler nedeniyle cezalandırılmak için mi burada olduklarını yoksa gerçekten de bir oyuncu seçmesinde mi olduklarını anlayamazlar. Korku dozunun giderek arttığı testlere maruz kalan üç arkadaş, artık özgür olmadıklarını fark ederler.
Tür: Komedi
Yönetmen: Selçuk Aydemir
Oyuncular: Ali Rıza Tanyeli, Can Sipahi, Eren Pekgöz
Diş Perisi Masalı
Asi ruhlu ve genç bir diş perisi olan Van, kendini sınırlandırdığını düşündüğü dünyanın ötesine geçmek ister. Trol Rupee ve Gemma ile karşılaştığında, üç minik kahraman, ayrı krallıklarını birleştirmek için bir maceraya atılır. Ancak bunu yaparken, kötü niyetli örümceklerin tehditlerinden kaçmak zorundadırlar.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Michael Johnson
Senarist: Jeffrey Giles, Michael Lurie
Sonradan Gurme
Üç arkadaş, tarihi değeri olan bir sarımsak döveceğini bulmak amacıyla Gaziantep'e gelir ve burada Hayri ile karşılaşırlar. Arayışları sırasında başlarına türlü olaylar gelir. Tarık, Rüya ile tanışır, ona aşık olur ancak yine de define arama hedefinden vazgeçmez. Gaziantep'te oldukça dikkat çeken bir hamle yaparak, Rüya'nın babasına ait handa gündüzleri işleteceği bir suşi restoranı açar. Ancak ekip, define peşindeki yolculuğunu gizlice sürdürür.
Tür: Komedi
Yönetmen: Hamdi Alkan
Oyuncular: Aslıhan Güner, Timur Acar, Orhan Uslu
Amigdala
Hayatı sorgulayan Veli, yaşlı annesi ve karısıyla beraber yaşar. Geçimini sağlamakta zorlanan Veli, sıkıntılarından kurtulup, kafasını dinlemek umuduyla balık tutmaya gider. Sahilde soyulan ve kafasına bir darbe alan Veli, komaya girer. Uyandığında cani birine dönüşmesini kaldıramayan eşi, Veli'yi hipnoz yapan bir doktora götürür ancak her şey daha da kötüye gider.
Tür: Gerilim
Yönetmen: Özgür Sarı
Oyuncular: Ali Çoban, Cenan Çamyurdu, Dilek Ekici
Kaçak Fil
Hitpig, kaçan hayvanları yakalayıp sahiplerine geri getirerek geçimini sağlayan bir domuzdur. Hitpig'e görev olarak, dans eden bir fili Las Vegas'lı çılgın bir şovmene bir milyon dolar karşılığında geri götürmesi verilir. Saf kalpli ve enerjik fil Turşu'yu bulmak için yola çıkan ödül avcısı, çok geçmeden kendisini çılgın bir maceranın içerisinde bulur.
Tür: Macera, Animasyon, Komedi, Aile, Fantastik
Yönetmen: Cinzia Angelini, David Feiss
Oyuncular: Jason Sudeikis, Lilly Singh, Rainn Wilson
Evli Mutlu Çocuklu
Evlilik hayalleri kuran Ceylan, tam hayallerini gerçekleştirdiğini düşündüğü anda nikah masasında terk edilir. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Ceylan, depresyona girince arkadaşları onu bu durumdan çıkarmak için her yolu dener. Arkadaşları en sonunda Ceylan'a sevgili bulmaya karar verir ancak tanıştığı kimsede aradığı uyumu bulamaz. Tüm umutları bitmişken karşısına karısı vefat etmiş ve bir kızı olan Ender çıkar.
Tür: Komedi, Romantik
Yönetmen: Ulaş Çobancı
Oyuncular: Gizem Karaca, Furkan Palalı, Hande Arısoy
Popeye The Slayer Man
Yıllarr önce terk edilen bir ıspanak konserve fabrikasında "Denizci Adam"ın yaşıyor olduğunu anlatan bir şehir efsanesini merak eden bir grup arkadaş, konuyu araştırmak için fabrikaya gizlice girer. Grup, merakla girdikleri fabrikada kendilerini beklenmedik olayların içerisinde bulur.
Tür: Korku
Yönetmen: Robert Michael Ryan
Oyuncular: Jason Stephens, Sarah Nicklin, Angela Relucio
Cinn-i Zifir
Film, hapsolduğu fotoğraf makinesinden kurtulmaya çalışan bir iblisin hikayesine odaklanıyor.
Tür: Korku
Yönetmen: Özlem Yiğit
Oyuncular: Tuba Erdem, Sinan Uysal, Özkan Güneş