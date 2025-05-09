Sinemalarda Bu Hafta: 9 Yeni Film Vizyona Girecek

(ANKARA)- Bu hafta sinema salonlarında korkudan komediye, gerilimden romantiğe 9 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında, 2006'da Cannes Film Festivali'nde Kısa Film Jüri Ödülü'nü alan Pablo Agüero'nun yönettiği dram türündeki "Saint-Ex" ile yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı komedi türündeki "Efendiler" yer alıyor.

İşte o filmler:

Saint Ex

1930'da Antoine de Saint-Exupery, Arjantin'de bir kentte pilottur. Başarılı, yakın pilot arkadaşı Henri Guillaumet'in uçağı düşer. Bu durum üzerine Saint-Ex, onu aramaya karar verir. Bu süreçte ona Guillaumet'nin eşi Noelle destek olur. Bu umutsuz görünen arayış ikilinin kendilerini aşmaya zorlar.

Tür: Dram

Yönetmen : Pablo Agüero

Oyuncular: Louis Garrel, Diane Kruger, Vincent Cassel

Efendiler

Kadıköy'de küçük bir sahnede stand up gösterisi yapan üç komedyen, bir film seçmesine katılmak için Malta'ya çağrılır. Komedyenler sonrasında kendilerini çağıranların dünyayı yöneten büyük aileler olduğunu fark eder. Komedyenler, yaptıkları ofansif espriler nedeniyle cezalandırılmak için mi burada olduklarını yoksa gerçekten de bir oyuncu seçmesinde mi olduklarını anlayamazlar. Korku dozunun giderek arttığı testlere maruz kalan üç arkadaş, artık özgür olmadıklarını fark ederler.

Tür: Komedi

Yönetmen: Selçuk Aydemir

Oyuncular: Ali Rıza Tanyeli, Can Sipahi, Eren Pekgöz

Diş Perisi Masalı

Asi ruhlu ve genç bir diş perisi olan Van, kendini sınırlandırdığını düşündüğü dünyanın ötesine geçmek ister. Trol Rupee ve Gemma ile karşılaştığında, üç minik kahraman, ayrı krallıklarını birleştirmek için bir maceraya atılır. Ancak bunu yaparken, kötü niyetli örümceklerin tehditlerinden kaçmak zorundadırlar.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Michael Johnson

Senarist: Jeffrey Giles, Michael Lurie

Sonradan Gurme

Üç arkadaş, tarihi değeri olan bir sarımsak döveceğini bulmak amacıyla Gaziantep'e gelir ve burada Hayri ile karşılaşırlar. Arayışları sırasında başlarına türlü olaylar gelir. Tarık, Rüya ile tanışır, ona aşık olur ancak yine de define arama hedefinden vazgeçmez. Gaziantep'te oldukça dikkat çeken bir hamle yaparak, Rüya'nın babasına ait handa gündüzleri işleteceği bir suşi restoranı açar. Ancak ekip, define peşindeki yolculuğunu gizlice sürdürür.

Tür: Komedi

Yönetmen: Hamdi Alkan

Oyuncular: Aslıhan Güner, Timur Acar, Orhan Uslu

Amigdala

Hayatı sorgulayan Veli, yaşlı annesi ve karısıyla beraber yaşar. Geçimini sağlamakta zorlanan Veli, sıkıntılarından kurtulup, kafasını dinlemek umuduyla balık tutmaya gider. Sahilde soyulan ve kafasına bir darbe alan Veli, komaya girer. Uyandığında cani birine dönüşmesini kaldıramayan eşi, Veli'yi hipnoz yapan bir doktora götürür ancak her şey daha da kötüye gider.

Tür: Gerilim

Yönetmen: Özgür Sarı

Oyuncular: Ali Çoban, Cenan Çamyurdu, Dilek Ekici

Kaçak Fil

Hitpig, kaçan hayvanları yakalayıp sahiplerine geri getirerek geçimini sağlayan bir domuzdur. Hitpig'e görev olarak, dans eden bir fili Las Vegas'lı çılgın bir şovmene bir milyon dolar karşılığında geri götürmesi verilir. Saf kalpli ve enerjik fil Turşu'yu bulmak için yola çıkan ödül avcısı, çok geçmeden kendisini çılgın bir maceranın içerisinde bulur.

Tür: Macera, Animasyon, Komedi, Aile, Fantastik

Yönetmen: Cinzia Angelini, David Feiss

Oyuncular: Jason Sudeikis, Lilly Singh, Rainn Wilson

Evli Mutlu Çocuklu

Evlilik hayalleri kuran Ceylan, tam hayallerini gerçekleştirdiğini düşündüğü anda nikah masasında terk edilir. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Ceylan, depresyona girince arkadaşları onu bu durumdan çıkarmak için her yolu dener. Arkadaşları en sonunda Ceylan'a sevgili bulmaya karar verir ancak tanıştığı kimsede aradığı uyumu bulamaz. Tüm umutları bitmişken karşısına karısı vefat etmiş ve bir kızı olan Ender çıkar.

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: Ulaş Çobancı

Oyuncular: Gizem Karaca, Furkan Palalı, Hande Arısoy

Popeye The Slayer Man

Yıllarr önce terk edilen bir ıspanak konserve fabrikasında "Denizci Adam"ın yaşıyor olduğunu anlatan bir şehir efsanesini merak eden bir grup arkadaş, konuyu araştırmak için fabrikaya gizlice girer. Grup, merakla girdikleri fabrikada kendilerini beklenmedik olayların içerisinde bulur.

Tür: Korku

Yönetmen: Robert Michael Ryan

Oyuncular: Jason Stephens, Sarah Nicklin, Angela Relucio

Cinn-i Zifir

Film, hapsolduğu fotoğraf makinesinden kurtulmaya çalışan bir iblisin hikayesine odaklanıyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Özlem Yiğit

Oyuncular: Tuba Erdem, Sinan Uysal, Özkan Güneş