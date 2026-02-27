Sinemalarda Bu Hafta: 10 Yeni Film Vizyona Girecek
Bu hafta sinema salonlarında farklı türlerde 10 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında, Serdar Akar’ın yönettiği "7 Büyük Günah", başrollerinde Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik’in oynadığı "Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş" ile "Çığlık 7" yer alıyor.
(ANKARA)- Bu hafta sinema salonlarında farklı türlerde 10 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında, Serdar Akar'ın yönettiği "7 Büyük Günah", başrollerinde Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik'in oynadığı "Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş" ile "Çığlık 7" yer alıyor.
İşte o filmler:
7 Büyük Günah
Gizli bir aşk yaşayan Nergis ve Ali, Nergis'in kocası Hasan'ı öldürmek için ormanda ücra bir kulübede buluşur ancak bu basit cinayet planı, 5 milyon dolarlık bir paranın ortaya çıkmasıyla beklenmedik misafirler ve mafyanın da olaya dahil olmasıyla büyük ve kanlı bir hesaplaşmaya dönüşür.
Tür: Dram, Gerilim
Yönetmen: Serdar Akar
Oyuncular: Tansel Öngel, Ege Kökenli, Algı Eke
Çığlık 7
Sidney Prescott'un yeni bir hayat kurduğu sakin kasabada yeni bir hayalet maskeli katil ortaya çıktığında, en karanlık korkuları gerçeğe dönüşür. Kızı bir sonraki hedef haline geldiğinde, Sidney ailesini korumaya kararlıdır. Ancak bunu başarmak için geçmişinin dehşetleriyle yüzleşmeli ve kanlı döngüyü sonsuza dek bitirmelidir.
Tür: Gerilim, Korku
Yönetmen: Kevin Williamson
Oyuncular: Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May
Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş
Film, farklı coğrafyalarda yaşayan yetişkin çocuklar ve ebeveynlerinin hikayesini konu ediyor.
Tür: Dram, Komedi
Yönetmen: Jim Jarmusch
Oyuncular: Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik
Uzun Kuyruk Marsupilami
Hayvanat bahçesindeki işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan David, Güney Amerika'dan gizemli bir paketi gizlice taşıma görevini kabul eder. İş arkadaşı Stephane ile birlikte aynı yolcu gemisine binen David, paketi fark ettirmeden taşımak için Stephane'dan yardım alır ancak işler planlandığı gibi gitmez. Stephane paketi yanlışlıkla açtığında, içinden son derece nadir ve bir o kadar da sevimli bir yaratık olan yavru Marsupilami kaçar. Küçük ama yaramaz misafir, gemide kısa sürede büyük bir karmaşaya yol açar.
Tür: Aile, Komedi, Macera
Yönetmen: Philippe Lacheau
Oyuncular: Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Élodie Fontan
Parçalı Yıllar
1975'te Amerikan ambargosunun Türkiye'yi sürüklediği ekonomik kriz, sinema sektörünü de dönüştürür. Yapımcılar düşük bütçeli erotik filmlerle yeni bir dönem başlatırken, Kral Lear' da başrol oynamaya hazırlanan tiyatro oyuncusu Aytekin bu furyadan uzak durmaya çalışır. Ancak hasta eşi ve siyasi olaylara karışan oğlunun sorumluluğu, onu istemeden de olsa bu dünyanın içine çeker. Erotik sinemadaki kariyeri beklenmedik bir yıldızlığa dönüşür, fakat ailesini koruma çabası tersine sonuçlanır.
Tür: Dram
Yönetmen: Hasan Tolga Pulat
Oyuncular: Yetkin Dikinciler, Mine Çayıroğlu, Levent Özdilek
Kıbrıs Türküsü
Film, 1957-1974 yılları arasında Kıbrıs'ta yaşanan şiddet olaylarını ve Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) kuruluşuyla birlikte bir öğretmenin direnişçiye dönüşümünü odağına alıyor.
Tür: Dram, Romantik
Yönetmen: Özer Feyzioğlu
Oyuncular : Emre Bey, Almila Ada, Macit Koper
Arco
Arco, huzurlu ve uzak bir gelecekten gelen ve yanlışlıkla 2075 yılına geri dönüp tehlikelerle dolu bir dünya keşfeden 10 yaşında bir çocuğun göz kamaştırıcı macerasını anlatıyor.
Tür: Animasyon, Bilim Kurgu, Macera
Yönetmen: Ugo Bienvenu
Oyuncular: Oscar Tresanini, Margot Ringard Oldra, Vincent Macaigne
Tavşan Luna: Kalp Adası
Film, Tavşan Luna'nın, kötü bir timsahın istilasına uğrayan Kalp Adası'nda mahsur kalan arkadaşı Prenses Lila'yı kurtarmak için çıktığı yolculuğu konu ediyor.
Tür: Animasyon, Macera
Yönetmen: Buğra Kekik
Kopma Noktası
Tony Kiritsis, 8 Şubat 1977'de Meridian Mortgage Company başkanı Richard Hall'un ofisine girerek onu bir av tüfeğiyle rehin alır. Tüfeğin tetiğinden kendi boynuna bağladığı tel sayesinde, tetik çekildiği anda ikisini de öldürecek bir düzenek kurmuştur. Böylece ülke çapında canlı yayında izlenen, gerilimi yüksek bir rehine krizi başlar.
Tür: Gerilim
Yönetmen: Gus Van Sant
Oyuncular: Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Colman
EPIC: Elves Presley Konserde
Film, sanatçının Las Vegas'taki konser serisinin başlangıcında çekilmiş, yakın zamanda keşfedilen arşiv görüntüleriyle ilerliyor.
Tür: Belgesel, Müzik
Yönetmen: Baz Luhrmann
Oyuncular: Elvis Presley