Sinema Salonlarında Bu Hafta: 9 Yeni Film Vizyona Girecek

(ANKARA)- Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 9 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında Jeniffer Lawrence ve Robert Pattinson'ın başrolde olduğu "Geber Aşkım" ile Scarlett Johansson'ın yönettiği "Müthiş Eleanor" yer alıyor.

İşte o filmler:

Geber Aşkım Grace ve Jackson, New York'taki hayatlarını geride bırakıp kırsal Montana'ya taşınmaya karar verir. Jackson'ın merhum amcasından miras kalan eve yerleşirler ve hayatlarına burada yeni bir sayfa açmak isterler. Oğullarının doğumu, Jackson'ın haftanın birkaç günü evden uzakta kalmasını gerektiren işiyle aynı zamana denk gelir. Grace sık sık bebeğiyle yalnız kalır ve giderek artan bir duygusal karmaşa içinde, şefkat ve iç çatışma arasında kalır. Aşk ve psikolojik gerilim döngüsüne giderek daha fazla kapılırken, Jackson aralarındaki artan mesafeyi ve Grace'in giderek daha kırılgan hale gelen durumunu neredeyse hiç fark etmez.

Tür: Dram, Gerilim, Korku

Yönetmen: Lynne Ramsay

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Lakeith Stanfield

Müthiş Eleanor

90 yaşındaki Eleanor Morgenstein, uzun yıllar Florida'da yaşadıktan sonra en yakın arkadaşının ölümünün ardından New York'a taşınmaya karar verir. Yaşadığı kayıpla başa çıkmaya çalışan Eleanor, yeniden birileriyle bağlantı kurmanın özlemini çeker. Bu süreçte Eleanor, 19 yaşındaki bir çocukla arkadaş olur.

Tür: Dramatik komedi

Yönetmen: Scarlett Johansson

Oyuncular: June Squibb, Erin Kellyman, Chiwetel Ejiofor

Primat

Üniversitedeki ilk yılını bitiren Lucy, ailesini ziyaret etmek için eve geri döner. Okul döneminin ardından biraz huzur arayışında olan Lucy, eve geldiğinde beklenmedik bir durumla karşılaşır. Evcil şempanze Ben, bir havuz partisi sırasında kuduz hastalığına yakalanmış ve saldırganlaşmıştır. Normalde zararsız olan maymun, Lucy'ye, ailesine ve en iyi arkadaşı Hannah'ya kin besleyen kana susamış bir canavara dönüşür.

Tür: Korku

Yönetmen: Johannes Roberts

Oyuncular: Johnny Sequoyah, Jessica Alexander, Victoria Wyant

Of-Pof Balık

Bay Balık'ın huzurlu yaşamı eşyalarını karıştıran hiperaktif genç deniz ejderhası Pip'i yakalamasıyla karmaşıklaşmıştır. Aralarında çıkan tartışma, hem dostluklarının hem de yaşadıkları evin altüst olmasına neden olur ancak her yıkım, yeni bir başlangıcın kapısını aralar. İkili, efsanelere konu olan ve bir dilek hakkı bahşedeceğine inanılan "Parıltı'yı bulmak için neredeyse imkansız bir yolculuğa çıkar. Fakat büyük bir sorun vardır: Onlardan önce Parıltı'nın peşine düşmüş başka biri daha vardır.

Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

Yönetmen: Ricard Cussó, Rio Harrington

Oyuncular: Nick Offerman, Amy Sedaris, Nina Oyama

Merhamet

Yakın gelecekte, LAPD cinayet masası dedektifi Chris Raven, kendini bir anda yüksek güvenlikli bir mahkeme salonunda, en beklenmedik sanık olarak bulur: Eşinin cinayetiyle suçlanmaktadır. Ancak bu sıradan bir duruşma değildir. Artık adaletin geleceğini şekillendiren karar, "Mercy" adı verilen, devrim niteliğinde bir yapay zeka destekli yargı sistemi tarafından verilmektedir. Yargıç Maddox liderliğindeki bu sistem, olay yeri bulgularından dijital kayıtlara kadar her ayrıntıyı anında analiz ederek hüküm oluşturur. Chris'in masumiyetini kanıtlamak için yalnızca 90 dakikası vardır. Bu zamana karşı yarışta, bir cinayetin ardındaki karanlık gerçeği açığa çıkarmak ve hem sistemle hem de kendi geçmişiyle yüzleşmek zorundadır.

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Dram, Gerilim

Yönetmen: Timur Bekmambetov

Oyuncular: Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Annabelle Wallis

İlk Gençlik

Hayata tutunmaya çalışan Çağrı ve Elif, ailevi sorunlar, hastalıklar, maddi sıkıntılar ve gelecek kaygıları arasında boğuşurken, birbirlerinin gözlerinde sığınacak bir liman bulurlar. O paha biçilmez ilk bakış, her ikisinin hayatında derin izler bırakır. Kendi acılarıyla mücadele ederken, başlarını koyacak bir omuz bulmuşlardır artık. Gençliklerine yeni adım attıkları bu dönemde, birlikte vakit geçirdikleri arkadaş grubuyla küçücük dünyalarına kocaman dostlukları sığdırırlar. Hayatın sert yüzüne karşı, birlikte ayakta kalmaya, tutunmaya çalışırlar.

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Ali Ayyıldız

Oyuncular: Çağla Şimsek, Rahimcan Kapkap

Kokuho

Shuichi Yoshida'nın aynı adlı romanından uyarlanan 2025 yapımı Japon drama filmi, iki kurgusal Kabuki sanatçısının hayatını ve kariyerini konu alıyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Sang-il Lee

Oyuncular: Ryö Yoshizawa, Ryusei Yokohama, Soya Kurokawa

Hopper ve Çılgın Çetesi Hazine Peşinde

Cesur ve maceraperest kaşif Hopper, dostları kaplumbağa Abe ve kokarca Meg ile yepyeni maceralara atılıyor. Bu sefer senelerdir ilk kez gördüğü kız kardeşi ile halkını kurtarmak için sihirli ve efsanevi bir hazinenin peşine düşen Hopper, hem babası Kral Peter'dan hem de Meg'in eski ortağı ünlü kaşif Crolloq'tan önce hazineye ulaşabilecek midir?

Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

Yönetmen: Benjamin Mousquet

Oyuncular: Thomas Solivérès, Chloé Jouannet, Nicolas Maury

Zir-i Cin 4: Nesep Bağı

Film, bir ihanetin üzerini örtmek için kara büyüye başvuran Gülizar'ın daha büyük bir felakete yol açmasını konu ediniyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Mesut Erbaş, Burak Küçük

Oyuncular : Onur Azad Yılmaz, Eylem Doğan, Sinem Yıldız Mandıra