Sinema Salonlarında Bu Hafta: 7 Yeni Film Vizyona Girecek

(ANKARA)- Sinemalarda bu hafta farklı türlerde 7 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında Rus yazar ve şair Puşkin'in hayatını konu alan "Şair Puşkin" ile Tom Hiddlestone'un başrolünde olduğu "Chuck'ın Hayatı"yer alıyor. Ayrıca "Hobbit: Beklenmedik Yolculuk" da yeniden gösterilecek.

İşte o filmler:

Şair Puşkin

Puşkin, baloların yıldızı, hayranlarının omuzlarında taşınan bir idol, genç kızların kalplerinde yer eden bir romantik kahramandır. Ama ne güçlü dostluklar, ne himayeciler ne de şöhret; onu kaderin acımasız darbelerinden koruyamaz: sürgünler, düellolar, yoksulluk… Ancak bir gün, tüm karanlığı aydınlatacak o tek ve eşsiz kadınla karşılaşır. O andan itibaren, Puşkin'in hayatı da ruhunun değişmez kaderi de sonsuza dek şekillenir.

Tür: Dram

Yönetmen: Felix Umarov

Oyuncular : Paulina Andreeva, Yura Borisov, Filipp Yankovsky

Chuck'ın Hayat ı

Muhasebeci Charles "Chuck" Krantz, küçük bir Amerikan kasabasında yaşamaktadır. Dış dünya, doğal afetler ve teknolojik arızalarla sarsılırken, kasabada her şeyden önce bir şey kalır; Chuck'a duyulan derin bir minnettarlık. Peki, kimsenin gerçekten tanımadığı bu adam kimdir? İzler, çocukluğuna, dans tutkusunu ona aktaran büyükannesine ve ona sadece muhasebe sanatını öğretmekle kalmayıp aynı zamanda kilitli bir tavan arasını da gizleyen büyükbabasına uzanır.

Tür: Dram

Yönetmen: Mike Flanagan

Oyuncular: Tom Hiddleston, Mark Hamill, Chiwetel Ejiofor

Super Charlie

On yaşındaki Wille'nin, polis memuru babasının yanında suçla savaşıp süper kahraman olma hayali, küçük kardeşi Charlie doğduğunda suya düşer. Charlie tüm ilgiyi üzerine çekmekle kalmaz, aynı zamanda süper güçleri olduğunu da keşfeder. Bir süper kötü adam ve dengesiz bir bilim insanı şeytani planlarını uygulamaya koyduklarında, Wille ve Charlie anlaşmazlıklarını bir kenara bırakıp bir ekip olarak çalışmak zorunda kalırlar.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Jon Holmberg

Oyuncular: Orlando Wahlsteen, Silas Strand, Sven Björklund

Ada

Fuerteventura'nın tozlu çöl arazisindeki harap bir otel tatil köyünde tenis koçu olarak çalışan Tom'un günlük rutini, hayallerinin tam tersidir ve bu durumdan hiç mutlu değildir. Anne, bir gün kocası ve oğluyla geldiğinde, hayatında bir şeyler değişir. Bu aile, tatil köyünde genellikle karşılaşılan turist imajına uymamaktadır. Tom, 8 yaşındaki Anton'a tenis dersi verdiğinde, aileyle yakınlaşır ve Anne ve Dave arasındaki gerginliği hisseder. Dave, karısıyla tartıştıktan sonra iz bırakmadan ortadan kaybolunca, Tom karısının onu aramasına yardım eder. Ancak Anne tuhaf davranmaya başlar ve Tom yavaş yavaş bir şeylerden şüphelenmeye başlar.

Tür: Dram

Yönetmen: Jan-Ole Gerster

Oyuncular: Sam Riley, Stacy Martin, Jack Farthing

Büyük, Güzel ve Cesur Bir Yolculuk

GPS'e sahip eski arabasıyla gittiği düğünde Sarah ile tanışan David, düğünün ardından Sarah ile GPS'in önerdiği bir yolculuğa çıkar. İkili, yol boyunca geçmişleriyle yüzleşir, manzalararı keşfederken aralarında derin bir bağ kurulur. Geleceklerini düşünen ikili, ilişkileri hakkında önemli bir kararla karşı karşıya kalır.

Tür : Dram

Yönetmen : Kogonada

Oyuncular: Margot Robbie, Colin Farrell, Kevin Kline

The Jester: 2

Genç, içine kapanık bir sihirbaz olan Max'ın yolu Cadılar Bayramı gecesinde bir soytarıyla kesişir. Kendisini bir anda ölümcül bir kabusun içerisinde bulan Max, sihri fazlasıyla gerçek olan ve numaraları kanla sonuçlanan katili alt etmek zorundadır.

Tür: Korku

Yönetmen: Colin Krawchuk

Oyuncular: Michael Sheffield, Kaitlyn Trentham, Dingani

Zincirkıran

Eski zamanlarda, Anadolu'nun ücra bir köyünde, köylüleri acımasızca öldüren bir katil, sonunda yakalanır. Köylüler onu zincirleyerek diri diri toprağa gömer. Ancak bu vahşetin izleri silinmez. Yıllar sonra, ölen adamın bir akrabası bu olaya dayanamaz ve onun hakkında bir kitap yazar. Bu kitap, zemheri ayında katili yeniden dirilterek kanlı eylemlerine devam etmesini sağlar. Fakat Zincirkıran adı verilen bu lanetli varlık, yalnızca kitabı bulan ve içindeki ritüeli yerine getiren dört kişiyi öldürmektedir. Bir gün, yaşananlardan habersiz şekilde dolaşan Derya, bir eskici dükkanına girer ve bu uğursuz kitapla karşılaşır. Her ne kadar böyle şeylere inanmasa da kitap ilgisini çeker. Eskici, hikayeyi tüm detaylarıyla anlatsa da Derya kararından vazgeçmez. Kitabı satın alır ve bir an önce arkadaşlarıyla birlikte ritüeli gerçekleştirmek ister.

Tür: Korku

Yönetmen: Bülent Terzioğlu

Oyuncular: Buğra Ağalday, Adem Gürlek, Melisa Akaslan