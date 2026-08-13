Sinema salonlarında 7 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta tarihi filmden komediye, dramdan aksiyona ve gerilime uzanan 7 film vizyona girecek.

David Robert Mitchell'in yazıp yönettiği gerilim filmi "Oak Caddesi'nin Sonu" (The End of Oak Street), gizemli bir kozmik olayın ardından bilinmeyen bir yere taşınan Oak Caddesi'nde hayatta kalmaya çalışan Platt ailesinin yaşadıklarını konu alıyor.

Anne Hathaway ile Ewan McGregor'un başrollerini paylaştığı yapımda, Maisy Stella ve Christian Convery de rol aldı.

"Fırtınadan Önce"

Drama, tarih ve gerilim türündeki "Fırtınadan Önce" (Pressure), Normandiya Çıkarması öncesi kritik 72 saatte General Dwight D. Eisenhower ile Yüzbaşı James Stagg'ın, tarihin en büyük ve en riskli deniz harekatını başlatmak ya da savaşı kaybetme tehlikesini göze almak arasında verdiği zorlu kararı konu alıyor.

Filmin yönetmenliğini Anthony Maras üstlenirken, senaryosunu David Haig ile Anthony Maras kaleme aldı. Başrolleri Andrew Scott, Brendan Fraser ve Kerry Condon paylaştı.

"Paw Patrol: Dino Filmi"

Çocuk izleyicilere hitap eden animasyon yapım "Paw Patrol: Dino Filmi" (PAW Patrol: The Dino Movie), fırtınanın ardından gizemli bir dinozor adasına ulaşan Paw Patrol ekibinin, burada mahsur kalan Rex adlı yavru köpekle karşılaşmasını işliyor. Ekip, Humdinger'ın sorumsuz madencilik girişiminin bir yanardağı harekete geçirmesinin ardından adayı kurtarmak için şimdiye kadarki en büyük görevine atılıyor.

Cal Brunker'ın yönettiği yapımın senaryosunu Cal Brunker, Bob Barlen ve Keith Chapman kaleme aldı.

"Peter Pan Kabuslar Ülkesi"

Scott Chambers'ın yönettiği korku-gerilim filmi "Peter Pan Kabuslar Ülkesi" (Peter Pan's Neverland Nightmare), kaybolan kardeşini arayan Wendy'nin, çocukları kaçıran karanlık bir Peter Pan efsanesiyle yüzleşmesini konu alıyor.

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Scott Chambers üstlenirken, yapımın başrollerinde Megan Placito, Martin Portlock ve Kit Green yer alıyor.

"Tarot: Yeniden Doğuş"

Korku türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Tarot: Yeniden Doğuş", eski bir tarot destesinin etrafında şekillenen lanetli bir ritüelin, bir grup arkadaşın hayatını kabusa çevirmesini anlatıyor.

Yönetmenliğini Azim Şengül ile Yiğit Demirkaya'nın yaptığı filmin senaryosunu Elif Göktepe yazdı. Yapımda Gizem Tan, Burak Vega, Hilal Kaya, Servetcan Öztürk, Derya Çalışır ve Mehmet Ağırbaş oynadı.

"Kuyumcu"

Mısır yapımı komedi filmi "Kuyumcu"nun yönetmen koltuğunda Emad Elgazwy ile Islam Khayri oturuyor.

Kadınlara düşkünlüğüyle tanınan ünlü kuyumcu Seif, eşi Yasmine'in ısrarıyla evliliklerini kurtarmak için bir ilişki danışmanına başvurur. Çiftin daha sağlıklı bir hayat kurma çabası, zamanla komik olayların ve beklenmedik kaosun yaşandığı bir sürece dönüşür.

"Derin Dehşet"

"Derin Dehşet" (Above and Below) filmi eğlence ve dalış dolu bir tatil için yola çıkan arkadaş grubunun, denizde suçluların saldırısına uğramasının ardından korku dolu bir hayatta kalma mücadelesini ele alıyor.

Aksiyon, suç ve gerilim türündeki filmin yönetmenliğini Jesse V. Johnson üstlenirken, senaryosunu Anthony Steven Giordano kaleme aldı. Filmde Ramiro Alonso, Antonio Banderas ve Ryan Bertroche rol aldı.

Kaynak: AA