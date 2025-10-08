Haberler

Sındırgı'daki Depremzedelere Geçici Barınma Desteği

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında AFAD ve Tarım Bakanlığı, hayvan damları hasar gören üreticilere geçici barınma çadırı desteği sağlıyor. 12 mahalledeki 29 üreticiye çadır verildiği belirtiliyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen deprem ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntılardan etkilenen vatandaşlara yönelik destekler sürüyor.

Afad koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hayvan damları hasar gören üreticilere geçici barınma çadırı desteği sağlanıyor.

İlçeye bağlı kırsal Eğridere, Emendere, Gölcük, Kertil, Kınık, Ormaniçi, Sinandede, Şahinkaya ve Yaylacık mahalleleri başta olmak üzere toplam 12 mahallede yürütülen çalışmalar sonucunda 29 üreticiye çadır desteği verildi.

Talepler ve yapılan saha incelemeleri doğrultusunda hak sahiplerine yönelik desteklerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
