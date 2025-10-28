Sındırgı'daki Deprem Sonrası Binaların Havadan Görüntülenmesi

Sındırgı'da 6.1'lik depremde yıkılan ve hasar gören binalar havadan görüntülendi

2 KATLI BİNADA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar sürüyor. İlçede bugün 4.2, 4.6 ve son olarak saat 10.54'te 4.8 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldi. 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp, mühürlenen yapılardan biri olan Akhisar Caddesi'ndeki iki katlı binanın bir bölümü sarsıntıların ardından çöktü. Bina dronla havadan görüntülendi.

6 KATLI BİNA DA BOŞALTILDI

Öte yandan, bir bölümü çöken bu binanın karşısındaki 6 katlı bina da dünkü depremden sonra hasar gördüğü gerçekçesiyle boşaltıldı. Sarsıntıların sürdüğü ilçede hasar gören binanın çevresinde geniş güvenlik önemleri alındı. Askeri ekiplerin koruduğu bölgede önemler arttırılırken, bina çevresine demir bariyer konulup bölge trafiğe kapatıldı.