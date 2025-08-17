Sındırgı'daki 6,1 Büyüklüğündeki Depremin Anbean Görüntüleri Ortaya Çıktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin şiddetini gösteren güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı. Depremde birçok bina hasar gördü ve vatandaşlar artçı sarsıntılardan dolayı endişeli.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin şiddetini ve yaşanan paniği gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sındırgı Belediye binasındaki güvenlik kameraları, 10 Ağustos'ta meydana gelen depremin şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, depremin başlamasıyla birlikte binadaki eşya ve belgelerin savrulduğu, vatandaşlar ile çalışanların panikle dışarı çıkmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Depremde ilçede çok sayıda bina hasar görürken, vatandaşlar halen artçı sarsıntıların tedirginliğini yaşıyor.

Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek vatandaşların tedbiri elden bırakmaması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
