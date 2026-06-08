Haberler

Sındırgı'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Sındırgı'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü Mehmet Gönültaş yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Mehmet Gönültaş'ın kullandığı 43 AHH 009 plakalı kamyon Büyükdağdere Mahallesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Seyman
Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif

İşte karşı karşıya geldikleri ilk futbolcu
Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular

Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular
Polis babanın acı sonu! Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi

Baba-oğul birlikte son görüntüleri oldu

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun hamlesi sonrası tüm programını iptal etti
Hamile eşe kan donduran tuzak! İşte katil kocanın savunması

İşte Helin'i karnında bebeğiyle öldüren katilin savunması

PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık

Canlı yayındaki sözleri çok konuşuldu: Korkmaya başladık