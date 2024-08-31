Sındırgı'da Geleneksel Panayır Başladı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen geleneksel panayır, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bu yıl 57'ncisi düzenlenen ve 3 Eylül'de sona erecek Sındırgı Kocakonak Panayırı'nda lunapark ve sergiler bulunuyor. Panayır kapsamında başlayan 23. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri de 3 Eylül'e kadar sürecek. Ayrıca, yarın yöresel cirit ve değnek oyunları gerçekleştirilecek.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen geleneksel panayır, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Bu yıl 57'ncisi düzenlenen ve 3 Eylül'de sona erecek Sındırgı Kocakonak Panayırı'nda lunapark ve sergiler bulunuyor.
Panayır kapsamında başlayan 23. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri de 3 Eylül'e kadar sürecek.
Ayrıca, yarın yöresel cirit ve değnek oyunları gerçekleştirilecek.