Sındırgı'da Depremzedeler İçin Geçici Yaşam Merkezi Kuruldu

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen depremlerin ardından evleri hasar gören vatandaşlar için Valilik koordinesinde Tomruk Geçici Yaşam Merkezi kurulmaya başlandı. İlk etapta 40 konteynerin yerleştirildiği merkezde, kırsal mahallelerde de ihtiyaç malzemeleri dağıtımı devam ediyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerde evleri hasar gören vatandaşlar, Balıkesir Valiliği koordinesinde oluşturulan Tomruk Geçici Yaşam Merkezi'ne yerleştirilmeye başlandı.

Valilik koordinasyonunda AFAD tarafından Yağcıbedir Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında ilk etapta 10 dönümlük alana kurulan 40 konteyner vatandaşların kullanımına açıldı.

Kırsal mahallelerde ise konteyner ve temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı devam ediyor.

İlçe genelinde şu ana kadar 171 konteynerin kurulumu tamamlandı, iş yerleri hasar gören esnaf için de konteyner dağıtımları sürüyor.

Geçici yaşam merkezine yerleşen vatandaşlar, konteynerlerin temizliği, düzeni ve altyapı hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
