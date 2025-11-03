Haberler

Sındırgı'da Deprem Sonrası Yıkım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler sonrası hasarlı binaların yıkım işlemleri sürerken, tarihi camilerde onarım ve güçlendirme çalışmaları başlatıldı. AFAD tarafından tahsis edilen konteynerlerde yaşayan vatandaşlar ise zor günler geçiriyor.

1) SINDIRGI'DA HASARLI YAPILARIN YIKIMLARI TAMAMLANIYOR, KONTEYNER KENTTE YAŞAM SÜRÜYOR

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası ağır hasarlı binalar için başlatılan yıkım işlemleri sürerken, hasar gören tarihi camiler için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı. Ayrıca evi hasar gören vatandaşlar AFAD tarafından tahsis edilen konteynerlerde yaşamlarını sürdürüyor.

Sındırgı, 10 Ağustos'ta meydana gelen 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 27 Ekim'de de aynı büyüklükteki başka depremle daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 22.48'de meydana gelen depremin derinliğini 5,99 kilometre olarak saptadı. Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi'nde birçok ilde hissedildi. Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Kütahya ve Eskişehir başta olmak üzere birçok ilde vatandaşlar sarsıntıyla evlerinden dışarı çıktı. Depremde 4 bina yıkıldı.

50 YAPININ YIKIMI YAPILDI

Kozlu Mahallesi'nde 23, Kertil Mahallesi'nde ise 25 olmak üzere hasarlı 50 yapı ekipler tarafından güvenlik önlemleri alınarak kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım alanları dron ile görüntülendi. Depremde evi hasar gören vatandaşlar ise AFAD tarafından tahsis edilen konteynerlerde yaşamlarını sürdürüyor. Ekipler, yıkımın ardından moloz temizliği ve çevre düzenlemesi çalışmalarına devam ediyor. Kozlu Mahallesi Muhtarı Enver Çetinkaya ise "İlk depremde herkes sokaklara döküldü. Sürekli deprem olduğu için artı bu duruma alıştık. Şu an yıkılacak ev sayısı 23. 3-5 gün içerisinde temizliğimizi bitireceğiz" dedi.

CAMİLERDE ONARIM VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Öte yandan, depremler sonrası minare ve duvar bölümlerinde çatlaklar oluşan tarihi Şerif Paşa Camisi ile Yakupbey Camisi'nde Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından onarım ve güçlendirme çalışmaları başlatıldı. Restorasyon sürecinde özellikle minarelerdeki yapısal hasarların giderilmesi ve taşıyıcı sistemlerin güçlendirilmesine odaklandığı bildirildi. Tarihi camilerdeki iç süslemelerin, ahşap bölümlerin ve sıva hasarlarının da aslına uygun biçimde onarılacağı ifade edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından her iki caminin de yeniden ibadete açılması planlanıyor.

