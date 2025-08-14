Sındırgı'da Deprem Hasar Tespit Çalışmalarında Yüzde 80 Tamamlandı

1)DEPREMİN VURDUĞU SINDIRGI'DA, HASAR TESPİT ÇALIŞMALARININ YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, "Tespitlerimiz devam ediyor. Şu an itibarıyla yüzde 80 seviyesine ulaşmış durumdayız" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 10 Ağustos'ta, saat 19'53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki birçok ilde hissedildi. Depremde ilçe merkezinde 1, kırsal mahallelerde de 12'si metruk, 16 bina yıkıldı. İlçe merkezinde yıkılan binanın enkazından çıkarılan 4 kişiden Nihat Önbaş (81) yaşamını yitirdi. Depremden etkilenen 52 kişiden 29'u ise yatarak ve gözlem altında tutularak tedaviye alındı.

'YARIN AKŞAMA KADAR TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bölgeye gelen 280 ekip ve 560 personel, ilçedeki 75 mahallede çalışma yürütüyor. Ekipler, binalardaki hasarın taşıyıcı kolonlarda olup olmadığını inceliyor, çatlakları ve diğer yapısal hasarları fotoğraflayarak sisteme yüklüyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, depremden sonraki gün, saat 08.00'de 50 ekiple başladıkları çalışmalara şu an 280 ekiple devam ettiklerini söyleyerek, "Depremin 4'üncü günündeyiz. Şu an itibarıyla yapacağımız tüm hasar tespitlerinin yüzde 80 seviyesine ulaşmış durumdayız. 75 mahalleden 60'ındaki tespitler tamamlandı. Kalan kısmı da en geç yarın akşama kadar bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

'AĞIR HASARLI EVLERE GİRİLMEMELİ'

Hasar durumları belirlenen binaların sonuçlarının hızla bildirildiğini belirten Oral, "Vatandaşlarımız evlerinin az hasarlı veya hasarsız olduğu bildirilmişse gönül rahatlığıyla girebilir. Ağır hasarlı evlere kesinlikle girilmemeli. Tespitler tamamlandıktan sonra listeler muhtarlıklara, kaymakamlıklara ve il müdürlüğümüze asılacak. Vatandaşlarımız buradan kontrol edebilir. Bir aylık askı süresinde itiraz hakkı var. Sürecin sonunda AFAD Başkanlığı hak sahipliği çalışmalarını yürütecek" ifadelerini kullandı.