Balıkesir'de evin altında bulunan ahırda yangın çıktı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir evin alt katındaki ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir evin alt katında bulunan ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'nde Y.C'ye ait evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler olay yerine ulaştı.

Evin altındaki ahırda alevlerin çıktığını fark eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ekipler, ahırda hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
