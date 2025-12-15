Sındırgı'daki konut projelerinin inşası sürüyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremlerin ardından yapımına başlanan afet konutları ile daha önce başlatılan sosyal konut projelerinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ilçede daha önce başlatılan 248 konutluk sosyal konut projesinde blokların büyük bölümü tamamlandı.

10 Ağustos depreminin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla temeli atılan 135 deprem konutunda da kaba inşaat hızla ilerliyor.

Devam eden çalışmalar dronla görüntülendi.