Sındırgı'da 6.1 Şiddetinde Deprem: Konteynerler Kuruluyor

1)SINDIRGI'DA 6.1'LİK YIKILAN VE HASAR GÖREN BİNALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

KONTEYNERLER KURULACAK

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle evleri ağır hasar alan vatandaşlara, taleplerine göre, kira yardımı veya konteynere yerleştirme gibi yardımlarda bulunulacak. Bu kapsamda bölgeye gelen konteynerler için Sındırgı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi kenarındaki boş alanda hazırlıklar yapılmaya başlandı. Kepçe ve iş makineleri ile alan zemini düzleştiriliyor. Yapılacak zemin düzlemesinin ardından alana konteynerler yerleştirilecek. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan alanda incelemelerde bulundu, ardından açıklama yaptı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Depremden sonra tüm kamu kurum ve kuruluşların ekipleri, saha aramalarına başlamış, Allah'a şükürler olsun herhangi bir can kaybı da meydana gelmemiştir. İlçe merkezimizde 4 bina yıkılmış olup bunlardan 3'ü 10 Ağustostaki depremde ağır hasar görmüş boşaltılmış binalardı. Yıkılan binalarımızın enkazının temizlenmesine de başlamış bulunmaktayız. Deprem nedeniyle 26 vatandaşımız yaralanmıştır. Tedavi gören yaralılar taburcu edilmiştir. Dün gece aynı zamanda İçişleri Bakanımız da buradaydı. Sahada tüm depremzedelerimizi ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın misafirleri başta olmak üzere birçok alanda misafir ettik. Kamu binalarımızdan dün akşam 82 vatandaşımız yararlandı. Deprem sonrası zarar tespit çalışmalarını defterdarlığımız, 12 ve 20 personel ile başlatmış bulunmaktadır. Diğer yandan Aile ve Sosyal Hizmetler müdürlüğümüz, 7 araç ve 37 personel ile psikososyal destek verilmesi amacıyla 337 vatandaşımızla temas kurmuştur. Kızılay'ımız ve STK'larımız vatandaşlarımızın beslenme ihtiyacını karşılamak için deprem anından itibaren sahada çorba, çay ve su ikramlarında bulunmuşlardır. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize hasar tespit içerikli gelen çağrı sayısı 122'dir" dedi.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ise "Deprem anından sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve İçişleri bakanımızın eşliğiyle bölge hareket ettik. AFAD yetkilerini de beraberimizde getirmiştik. Can kaybının olmayışının memnuniyetini yaşadık. Yaralılarımızın da tedavi olup taburcu olmasına da sevindik. İlçe genelinde 4 binanın yıkıldığını gördük. Türkiye Afet Müdahale Planlarımızı (TAMP) devreye aldık. TAMP grubumuzla buraya hareket ettik. TAMP, çerçevesinde çalışmalarımızı koordine ettik. TAMP kapsamında en önemli çalışma gruplarımızdan bir tanesi hasar tespit çalışmalarıdır. Bu kapsamda Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri 250 araç, 507 personel ile sahada tespitlerini yapmaya başladılar. Biz de vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda Sayın Bakanımızın talimatıyla konteynerlerimizi yola çıkarmıştık. İlk etapta yüz konteynerimizi Sındırgı ilçemize ulaştırdık. 10 Ağustos'ta da benzer bir çalışma yapmıştık. Şu an arkamda gördüğünüz 10 dönümlük alanda ilk etapta getirdiğimiz 100 konteynerimizi 24 saat geçmeden kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmamız gece boyunca devam edecek. Deprem sonrasında vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.