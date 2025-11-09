Haberler

Sındırgı'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 11.58 merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,14 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Haberler.com
500
