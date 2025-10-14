Sındırgı'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem

1) SINDIRGI'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi verilerine göre, saat 20.33'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.12 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.