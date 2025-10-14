Haberler

Sındırgı'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak kaydedildi. Depremden dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi verilerine göre, saat 20.33'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.12 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
