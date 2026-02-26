Haberler

Sındırgı'da çocuklar için iftar düzenlendi

Sındırgı'da çocuklar için iftar düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sındırgı ilçesinde İlim Yayma Cemiyeti öncülüğünde düzenlenen 16. Geleneksel Çocuk İftarı programında öğrenciler bir araya geldi. İftar sonrası ilahiler okundu ve geleneksel ramazan etkinlikleri sergilendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, bu yıl "Geleneksel Çocuk İftarı" programının 16'ncısı gerçekleştirildi.

İlim Yayma Cemiyeti Sındırgı Şubesi öncülüğünde Türk Kızılay, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü desteğiyle düzenlenen program, Milli Eğitim Bakanlığının "Maarif'in Kalbinde Ramazan" programı kapsamında Sındırgı İmam Hatip Ortaokulunda yapıldı.

Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu'nun da katıldığı programda, öğrenciler iftar sofrasında bir araya geldi.

İftarın ardından İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından ilahiler okundu,

Daha sonra geleneksel ramazan etkinlikleri sergilendi.

Sındırgı İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, yaptığı konuşmada, etkinliğin okul ortamında başarıyla düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlçemizde 16 yıldır düzenlenen geleneksel çocuk iftarımızı İmam Hatip Ortaokulumuzda gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin de tuttukları oruçları Allah kabul etsin inşallah."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı

Komşu ülkeler yeniden savaşa tutuştu! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı

"Bunu yaparsam Allah beni toprak etsin"
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Ford, yazılım hatası nedeniyle 4 milyondan fazla aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü araba markası milyonlarca aracını geri çağırdı
Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz

Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı

"Bunu yaparsam Allah beni toprak etsin"
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Kenan'a sürpriz hediye
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay