Sındırgı'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde şehitlik ziyareti ve mevlit programı düzenlendi.

Program kapsamında ilçe protokolü tarafından şehitlik ziyaret edilerek dualar okundu, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Ardından, öğle namazı öncesinde Şerif Paşa Camii'nde İlçe Müftülüğü tarafından şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Anma programına Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Belediye Başkan Vekili Ayşe As, ilçe protokolü, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden demokrasi şehitleri rahmetle anıldı. Etkinlikler gün boyu kortej yürüyüşü ve Cumhuriyet Meydanında gerçekleşecek programla devam edecek.