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Ankara'da eğitim helikopteri düştü; 1 ölü, 1 yaralı

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Ankara Sincan'da eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterde Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. İletişim Başkanı Duran ve Savunma Sanayii Başkanı Görgün taziye mesajı yayımladı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'nın Sincan ilçesindeki helikopter kazasına ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu elim kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personelimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

GÖRGÜN'DEN AÇIKLAMA

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de sanal medya hesabından, "Ankara Sincan'da eğitim uçuşu gerçekleştiren helikopterin kaza kırıma uğraması neticesinde Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal'ı kaybetmenin derin teessürünü yaşıyoruz. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları koordinasyon halinde çalışmakta olup gerekli tüm inceleme ve değerlendirme süreçleri hassasiyetle yürütülmektedir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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