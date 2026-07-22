Ankara'da eğitim helikopteri düştü; 1 ölü, 1 yaralı

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında boş araziye düşen helikopterde hayatını kaybeden Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar temenni ediyorum. Kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı