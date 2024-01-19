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Sincan'da çöp depolama alanında bebek cesedi bulundu

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Ankara'nın Sincan ilçesinde çöp depolama alanında yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde çöp depolama alanında, yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

Yenikent Zir Vadisi mevkisindeki çöp depolama alanında saat 02.30 sıralarında çöpleri ayrıştıran görevliler, yerde harekesiz yatan erkek bebekle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı eşliğinde jandarmanın yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zir Vadisi Yenikent Ankara Sincan 3.Sayfa Güncel Haberler

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