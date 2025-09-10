Haberler

Sincan'da Cinayet ve İntihar: Eşini Vurduktan Sonra Kendini de Vurdu

Ankara'nın Sincan ilçesinde, bir kişi tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdü ve ardından intihar etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde A.M., tartıştığı eşi Z.M.'yi silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla hayatına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Yenikimşit Mahallesi Kümeevleri'nde meydana geldi. A.M. ile karısı Z.M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.M., evde bulunan tüfekle önce eşi Z.M.'ye ateş etti, ardından aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A.M. ve Z.M.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
