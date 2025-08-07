Sincan'da Andiçen Anne Çocuk Oyun Evi açıldı

Sincan Belediyesi tarafından ilçede yapılan "Andiçen Anne Çocuk Oyun Evi" törenle hizmete açıldı.

Andiçen Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Altıparmak Parkı'na yapılan oyun evinin açılışına, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, bazı siyasi partilerin temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Kılıç, oyun evinde anne ve çocukların birlikte güzel zaman geçireceğini belirterek, tesisin hayırlı olmasını diledi.

Murat Ercan ise ilçelerindeki anne çocuk oyun evi sayısının 7'ye yükseldiğini aktararak, kreşleri "çalışan anneler, siz işe gönül rahatlığıyla gidin, çocuklara biz bakarız" sloganıyla açtıklarını dile getirdi.

Ev hanımlarının da burada çocuklarıyla hoş vakit geçirdiğini belirten Ercan, "Burada atölyelerimiz var. Oyun oynayarak birçok değerleri, bilimsel kavramları öğreniyorlar. Çok talep var. İnşallah sayısını artırarak devam etmek istiyoruz. Bir yandan da anneler sosyalleşiyor, birçok anne bir araya geliyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua eşliğinde kurdele kesilerek Andiçen Anne Çocuk Oyun Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Oyun evi, haftanın 6 günü 3-6 yaş arası çocukları ağırlayacak.