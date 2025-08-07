Sincan'da Andiçen Anne Çocuk Oyun Evi açıldı

Sincan'da Andiçen Anne Çocuk Oyun Evi açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sincan Belediyesi tarafından ilçede yapılan "Andiçen Anne Çocuk Oyun Evi" törenle hizmete açıldı.

Sincan Belediyesi tarafından ilçede yapılan "Andiçen Anne Çocuk Oyun Evi" törenle hizmete açıldı.

Andiçen Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Altıparmak Parkı'na yapılan oyun evinin açılışına, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, bazı siyasi partilerin temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Kılıç, oyun evinde anne ve çocukların birlikte güzel zaman geçireceğini belirterek, tesisin hayırlı olmasını diledi.

Murat Ercan ise ilçelerindeki anne çocuk oyun evi sayısının 7'ye yükseldiğini aktararak, kreşleri "çalışan anneler, siz işe gönül rahatlığıyla gidin, çocuklara biz bakarız" sloganıyla açtıklarını dile getirdi.

Ev hanımlarının da burada çocuklarıyla hoş vakit geçirdiğini belirten Ercan, "Burada atölyelerimiz var. Oyun oynayarak birçok değerleri, bilimsel kavramları öğreniyorlar. Çok talep var. İnşallah sayısını artırarak devam etmek istiyoruz. Bir yandan da anneler sosyalleşiyor, birçok anne bir araya geliyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua eşliğinde kurdele kesilerek Andiçen Anne Çocuk Oyun Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Oyun evi, haftanın 6 günü 3-6 yaş arası çocukları ağırlayacak.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama

Sahte diploma skandalında gözlerin çevrildiği kurumdan açıklama geldi
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı

Tekne kaptanının ifadesi, akıllardaki korkunç şüpheyi iyice artırdı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

MİT'ten FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçarken yakalandı
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu

Yatalak annesini döve döve komaya soktu: Para bul bana
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.