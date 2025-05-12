Sincan'da 12 Yaşındaki Öğrenci Parkta Darbedildi

ANKARA'nın Sincan ilçesinde 7'nci sınıf öğrencisi E.K. (12) parkta bir grup okul arkadaşı tarafından darbedildi. Darp anı cep telefonuyla görüntülenirken, öğrencinin ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Ortaokulda eğitim gören E.K. adlı kız öğrenci, bir grup kız öğrenci tarafından parkta darbedildi. Olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde öğrencilerin E.K.'yi saçından çekip, yumruklayarak tekme attığı görüldü. E.K.'nin durumu anlattığı ailesi şikayette bulundu. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

'50 DAKİKA DARBEDİYORLAR'

E.K.'nin babası Barış K., 8 Mayıs'ta yaşanan olay sonrası kızının hastanede tedavi gördüğünü, darp raporu aldıklarını söyleyerek, "Kızımız okul çıkışında eve geliyor. Evde biraz oturduktan sonra arkadaşı eve gelerek kızımızı parka davet ediyor. Sonra parka kızımı darbeden grup geliyor. 50 dakika boyunca kızımı darbediyorlar. Kızım darp sonrası bayılıyor. Bayıldıktan sonra bırakıyorlar. Kızımız eve geldikten sonra olayı duyuyoruz. Gelir gelmez kızımı hastaneye götürerek darp raporu aldık. Bu çocuklardan Sincan Emniyeti'ne giderek şikayetçi olduk. Bu darp planlanmış şekilde gerçekleşmiştir. Hiç kimse çocuğum darp edilirken ayırmamış. Çocuğumun psikolojik durumu çok kötü" dedi.

Gülten K. ise kızının arkadaşları tarafından parka çağrılıp darbedildiğini söyleyerek, "50 dakika boyunca darbediyorlar. Dinlenip dinlenip darbediyorlar. Kızım, okulda aralarında hakaret sonucu bir sürtüşme olduğunu belirtti. Benim kızım biraz sessizdir, sakindir. Kimseyle dövüşmez. Benim kızı gözlerine almışlar. O gün olmasaydı ileriki zamanlarda aynısını yapacaklardı. Benim kız eve gelirken tehdit etmiş birisi. Mazlumun üzerine bu kadar gidilmez. Ben o çocuklara da üzülüyorum. Onların da gelecekleri sönecek. Şikayetimizi yaptık, bekliyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Samet ÖKSÜZ/ANKARA,