Haberler

Sincan Belediyesi zabıta ekiplerinden denetim

Sincan Belediyesi zabıta ekiplerinden denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan ayında fırın ve marketlerde denetim yaparak sağlıksız gıda üretimlerini tespit etti. Genel Koordinatör İsmail Can Ocak'ın da katıldığı denetimlerde, hijyen kurallarına uymayan işletmelere cezai işlemler uygulandı.

SİNCAN Belediyesi zabıta ekipleri ramazan ayında da ilçedeki fırın ve market denetimlerini sürdürüyor. Genel Koordinatör İsmail Can Ocak'ın da katıldığı denetimlerde sağlıksız ortamlarda ekmek üretip satışını yapan fırınlar tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri ilçede bulunan fırın ve marketleri denetledi. Gıda üretimi yapan işletmelere yönelik başlatılan denetime Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak da katıldı. Yapılan incelemelerde işletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığı, üretilen unlu mamullerin belirlenen gramaja uygunluğu, satılan gıdaların son tüketim tarihi ve kalitesi büyük bir özenle denetlendi. Sağlıksız ortamlarda ekmek üretimi yapan işletmeler tespit edildi. Yerlere saçılan ekmek hamurlarını, üretimde kullanılan tarihi geçmiş ürünleri tespit eden ekipler gerekli yasal işlemleri uyguladı. Üretim geçici süreyle durduruldu.

Genel Koordinatör İsmail Can Ocak halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerin çok önemli olduğunu vurguladı. Zabıta ekiplerinin ramazan ayı boyunca sahada olacağını belirten Ocak, Sincan halkının sağlık ve huzur içinde bir ramazan geçirmesi için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

Ekipler zincir marketleri de denetledi. Ürünlerin son kullanım tarihi, kasa reyon uyumsuzluğu gibi eksikliklerini tespit ederek cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme

6 sosyal medya platformu hakkında inceleme başlatıldı
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı

Oruç tutan çocuğun velisine gönderilen mesaj tartışma yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!

Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü
Fabrika inşaatında 2 kardeş feci şekilde can verdi

Biri 2 diğeri 11 yaşında... İki kardeş feci şekilde can verdi
Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu

Yuttuğu ağrı kesici sonu oldu
Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık

Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık
Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!

Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü
Galatasaray tarihi maça Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış

Galatasaray'dan alkış alan bir hareket daha
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş