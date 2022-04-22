Sincan Belediyesi'ne Ait Barınakta Köpeklerin Açlıktan Birbirine Saldırdığını Ortaya Çıktı

SİNCAN, ANKARA (ANKA) - Sincan Belediyesi'ne ait barınakta çekilen görüntüler, buradaki köpeklerin açlıktan birbirine saldırdığını ortaya çıkardı. Sincan Belediyesi yetkilisi, barınaktaki vahşet görüntülerinin, daha önce hakkında tutanak tutulan üç personelin kurduğu kumpas sonucunda yaşandığını öne sürdü. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkanı Haydar Özkan ise barınaklardaki güvenlik sorununa dikkat çekerek, "Belediyenin güvenlik zafiyeti var. Güvenlik tam alınmış olsaydı personel bunu yapmış olur muydu" dedi.

Sincan Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çekilen ve hayvanseverlere ulaştırılan görüntüler, buradaki köpeklerin açlıktan birbirine saldırdığını, bazı köpeklerin bu saldırılarda öldüğünü ve diğer köpeklere yem olduğunu gözler önüne serdi. Barınakta yaşanan vahşetle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Sincan Belediyesi de konuyla ilgili soruşturma açtığını duyurdu.

"KÖPEKLER AÇ BIRAKILMIŞ"

Sincan Belediyesi yetkilisi, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, barınaktaki vahşet görüntülerinin, daha önce hakkında tutanak tutulan üç personelin kurduğu kumpas sonucunda yaşandığını öne sürdü. Belediye yetkilisi, ANKA'ya şu açıklamayı yaptı:

"Daha önceden burada çalışan üç personel kamu malına zarar verdiği için tutanak tutuldu. Bu çalışanlara disiplin soruşturması açıldı. Personeller, iş akitlerine son verileceğini anladıklarında, barınağa yeni gelen, rehabilite edilmeyen, eğitim almamış köpekleri uysallaşmış köpeklerin arasına koymuşlar. Beslenme saatlerini geciktirmişler, aç bırakmışlar. Yaralı köpekleri birbiriyle boğuşturmuşlar. Aç kalan köpekleri de ölmüş köpeklerin önüne atmışlar.

Personellerin hepsi işten atıldı. Belediye olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bu kişiler belediyenin şirket çalışanları. 1,5-2 ay önce bu durum yaşandı. Bir personelin disiplin soruşturması iki hafta önce bitti. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ve jandarmadan da geldiler. Belediyenin değil personellerin kastı var. Belediyeye zarar vermek için yapmış olduğu çalışma."

"GÜVENLİK TAM ALINMIŞ OLSAYDI PERSONEL BUNU YAPMIŞ OLUR MUYDU"

HayKonfed Başkanı Haydar Özkan ise ANKA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Görüntüler bize gönüllüden geldi. Görüntülerin 1,5 ay öncesine ait olduğunu tespit ettik. Bu olay vuku bulduğunda Sincan Kaymakamlığı'yla görüştük. Konunun ehemmiyetini bildirdik, soruşturma talep ettik. Kaymakamlıktan konuyla ilgili soruşturma talep ettik. Soruşturma başlatıldı. Jandarma, olayı Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi. Daha sonra Belediye Başkanı Murat Ercan'la görüştük. Burada ihmali olanlar hakkında soruşturma başlatılması ve gereğinin yapılmasını talep ettik.

Bu görüntüyü çeken barınak çalışanı hakkında 7 tane soruşturma olduğunu beyan ediyor belediye. Belediyenin güvenlik zafiyeti var. Güvenlik tam alınmış olsaydı personel bunu yapmış olur muydu?"