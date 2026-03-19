Sincan Belediyesinden Ramazan Bayramı denetimi

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi gıda güvenliği için marketler ve imalathanelerde denetimler artırdı. Hijyen koşulları, son tüketim tarihleri ve ürün kaliteleri kontrol edildi.

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelindeki market, tatlı imalathanesi, ekmek fırını ve kuruyemiş satışı yapan işletmelerde denetimleri artırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmesi için denetimlerini titizlikle sürdürüyor.

Ekipler, ilçe genelindeki gıda, tatlı imalathanesi, ekmek fırını ve kuruyemiş satışı yapan işletmeleri denetledi. Denetime Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak da katıldı.

Yapılan incelemelerde gıda üretimi yapan işletmelerin hijyen koşullarına uyup uymadığı, satılan gıdaların son tüketim tarihi ve kalitesi, ürünlerin reyon etiketi ile kasa uygunluğu denetlendi.

Ayrıca işletmelerin kullandığı kutuların darasının alınıp alınmadığına da bakılarak ürünlerin doğru şekilde tartılması sağlandı.

Sağlıksız ortamlarda gıda üretimi ve satışı yapan, vatandaşın sağlığını riske atan işletmeler tespit edilerek gerekli yasal işlemler uygulandı.

Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerin Ramazan Bayramı boyunca da aralıksız süreceğini belirtti.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ
