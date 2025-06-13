Sınav Sabahı Kahvaltısının Önemi: Diyetisyenden Öneriler

Sınav Sabahı Kahvaltısının Önemi: Diyetisyenden Öneriler
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Etlik Şehir Hastanesi Uzman Diyetisyeni Yasemin Kuşcu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere sınav sabahı kahvaltı yapmadan evden çıkmamaları gerektiğini vurgulayarak, sağlıklı kahvaltının konsantrasyona olumlu katkı sağladığını belirtti.

Etlik Şehir Hastanesi Uzman Diyetisyeni Yasemin Kuşcu, hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere, sınav sabahı kahvaltı yapmadan evden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Kuşcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, LGS sınavına girecek öğrencilerin bu süreçte hem bedensel hem zihinsel performanslarını koruyabilmeleri için sağlıklı ve dengeli beslenmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle sınav sabahı protein yönünden zengin bir kahvaltının, konsantrasyona büyük etkisi olacağını vurgulayan Kuşcu, "Adaylar, kahvaltıda proteinden zengin besinleri tüketmeye çalışsın. Özellikle yumurta ve peynir, bunun yanında ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişleri de kahvaltıda bulundurmaları, konsantrasyon açısından önemli olacaktır. Kahvaltıda tahıl ürünleri, sebze ve meyve de tüketebilirler." dedi.

Sınav öncesi ve sabahında bazı gıdalardan uzak durulması gerektiğine işaret eden Kuşcu, aşırı yağlı ve tuzlu yiyeceklerin mide rahatsızlıklarına yol açabileceğini ve susuzluk hissini artırabileceğini dile getirdi.

Sınav sabahı klasik bir kahvaltıyla yola çıkılmalı

Basit şeker içeren gıdaların, sınav sırasında uyku hali ve dikkat dağınıklığına yol açabileceğini belirten Kuşcu, asitli ve şekerli yiyecekler yerine kuru meyvelerin tercih edilmesini önerdi.

Kuşcu, kafein içeren içeceklerden, çay, kahve ve meşrubatlardan uzak durulması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bunların da yine üretik etkisi ve konsantrasyon üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle bu tür içecekleri de tüketmemeliyiz. Taze meyve suları tercih edilebilir. Yani daha çok sınav sabahı özellikle yumurta, peynir... Aslında klasik bir kahvaltıyla yola çıkılmalı. Mide ve bağırsak sağlığında da bunlar üzerinde rahatsızlık oluşturmayacak gıdalar tüketilmeli. Sınavdan bir gün önce de özellikle hafif yiyecekler tüketmeye dikkat edilmeli."

Yeterli uyku ve sıvı tüketiminin önemini vurgulayan Kuşcu, "Günde 2 litre kadar su tüketilmeli. Adayların bu süreçte aşırı fiziksel aktiviteden kaçınmaları da gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
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