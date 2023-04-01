Sinan Oğan'dan kendisini yok sayan Erdoğan'a jet yanıt! 14 Mayıs'ı işaret etti

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkında söylediği "Beri taraftakini saymaya gerek bile yok." sözlerine yanıt verdi. Erdoğan'a göre milliyetçilerin oyunun çantada keklik olduğunu söyleyen Oğan, "Erdoğan 14 Mayıs'ta çantada ne olduğunu iyi görecektir. Unutma Sn. Erdoğan; cüceyi payız sayarlar" ifadelerini kullandı.

Elazığ'da afet konutları temel atma töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylığı onaylanan üç isim hakkında konuştu. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BERİ TARAFTAKİNİ SAYMAYA GEREK YOK"

Erdoğan, "Bir tarafta bölücülerin yürü Kemal'i var. Öte tarafta gel Muharrem bulunuyor. Beri taraftakini saymaya gerek bile yok. Tabii bir de ömrünün son 40 yılını belediye başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı olarak ülkesine ve milletine hizmete adamış, Türkiye'nin demokrasine ve ekonomisine çağ atlatmış bir kardeşiniz var." dedi.

SİNAN OĞAN'DAN YANIT GELDİ

Erdoğan'ın Sinan Oğan için söylediği "Beri taraftakini saymaya gerek bile yok" sözlerine yanıt geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Oğan, "Sevgili Türk milleti, Türk milliyetçileri ve Atatürkçülerin adayı Sinan Oğan için Sn. Erdoğan 'saymaya gerek bile yok' demiş. Bu bakış açısı aslında bunların bilinç altının tezahürüdür. Bunlara göre Türk milliyetçilerinin oyu 'zaten çantada kekliktir' ama Sn. Erdoğan 14 Mayıs'ta çantada ne olduğunu iyi görecektir. Unutma Sn. Erdoğan; cüceyi payız sayarlar" ifadelerini kullandı.