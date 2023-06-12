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Sinan Oğan, Azerbaycan seyahatinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, kararıyla eleştirilerin hedefinde yer almıştı. Duruşunun her zaman arkasında olacağını belirten Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yarınki Azerbaycan ziyaretinde eşlik edecek.

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5.1 oy alan Sinan Oğan, 2. tur seçiminde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verme kararı almıştı. Kararı nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer alan Oğan geri adım atmamış, hatta seçim zaferinin kutlandığı akşam Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer almıştı.

ERDOĞAN'A EŞLİK EDECEK

Oğan, yarın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde kendisine eşlik edecek. Oğan'ın iki ülke arasında gerçekleşecek heyetler arası görüşmelerde yer alması bekleniyor.

Sinan Oğan, Azerbaycan seyahatinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek

AZERBAYCAN'LA İLİŞKİLERE HAKİM

"Azerbaycan'da Ekonomik ve Mali Sektörün Yapısal Analizi" başlıklı tez ile yüksek lisansını tamamlayan, Azerbaycan'ın bağımsızlığı sonrasında bir süre Elçibey'in Cumhurbaşkanlığı ofisinde çalışan Oğan; 1992 ile 2000 yılları arasında Azerbaycan'da Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Türk Dünyası İşletme Fakültesi'nde Dekan Vekilliği ve Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Aynı dönem TİKA Azerbaycan temsilciliği görevini de eş zamanlı yürüttü.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Azerbaycan Sinan Oğan Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

TT:

Sinan Oğan sadece Azerbaycan a değil özellikle Rusya görüşmelerine götürülmeli...Adam Rusça bilen bir vatansever... Çok faydasını göreceklerdir... Bakın Putin in yanında kaç tane Türkçe bilen adamı var....

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sade vatandaş:

onun gibi dürüst sözünün eri delikanlı biri bulunmaz hiç bir zaman cumhuriyet ve türklük karşıtlarıyla asla yan yana gelmedi yapmış olduğu asil davranışla bu seyahati sonuna kadar hak etmişti

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Hayri :

Turkiyedeki siyaset böyle bişeydir evinde köyünde otururken bir anda gündem olabilirsin mesela mahallenin bakkalı başkan tarafından bir anda vekil yapılabilir bu da öyle hiç bir siyasi aksıyonu olmayan kişilik bir anda hoop komuta kademesinde yarın haso bir görevede getirilir

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