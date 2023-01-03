Sinan Ateş cinayetiyle ilgili kritik bir isim daha yakalandı, gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık Cuma günü Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

SUİKASTTA ÇEMBER DARALIYOR

Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma titizlikle devam ederken, polisin saldırganlardan motosikleti kullanan ismi de yakalamasıyla gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Olay sonrası harekete geçen Ankara Asayiş şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin motosikletli iki saldırgan tarafından gerçekleştirdiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen motosikletli 2 saldırganın bir fotoğraf karesi polise gönderildi. Bir vatandaş tarafından çekilip polise gönderilen fotoğrafta, motosikleti kullanan zanlının kasklı, silahı kullanan zanlının ise kasksız kapüşonlu olduğu görüldü. Bu fotoğraf karesi operasyonel birimlere dağıtıldı.

"PARA İÇİN YAPTIK"

Ayrıca gözaltındaki bir şüphelinin saldırıyı itiraf ettiği ve "Para için yaptık." dediği öğrenildi. Emniyet kaynakları ise soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bilgisini verdi.

GÖZLER MHP'NİN GRUP TOPLANTISINDA

Öte yandan Sinan Ateş'in ölümü sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin herhangi bir açıklama yapmamış olmaması dikkat çekerken, gözler bugün yapılacak MHP grup toplantısına çevrilmiş durumda.

AK PARTİ'DEN SİNAN ATEŞ AÇIKLAMASI: OLAY BÜTÜN YÖNLERİYLE AYDINLATILACAK

Suikast sonrası açıklama yapmadığı için eleştirilen AK Parti ise sessizliğini dün bozdu. Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilerin "Sinan Ateş'in öldürülmesi olayında yeni gelişme var mı?" sorusunu şu sözlerle yanıtladı: "Ailesine başsağlığı diliyoruz. Burada bu menfur olay gerçekleştirdikten sonra yapılan yorumların birçoğunu gördük. Bir ölü üzerinden siyaset yapmaya kalkanlar var. Bunların tutumu ahlaki değil. Sonuç olarak emniyet güçleri, bu konunun bütün boyutlarını açığa çıkaracaktır. Bu tip meseleler örtbas edilecekmiş gibisinden Cumhur İttifakı'nı adres göstererek yapmaya çalışmasını tespit ettik. Emniyet teşkilatı, adliye işinin başındadır. Olay bütün yönleriyle aydınlatılacaktır."