Sinan Ateş'in Eşi Ayşe Ateş, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu Ziyaret Etti

Güncelleme:
Öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, kızlarıyla birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Dervişoğlu, destek ve dayanışma sözü verdi.

(ANKARA)- Öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, kızları Bengisu ve Banuçiçek ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "Sayın Müsavat Dervişoğlu, kızlarımla ilk tanıştığında 'Başınız ağrırsa, canınız sıkılırsa, yorulursanız, kırılırsanız; tutunacak bir dal, dayanacak bir omuz ararsanız hiçbir yere gitmeyin, bana gelin. Neye ihtiyacınız olursa beni arayın. Ben buradayım. Ben hep yanınızdayım.' dedi ve sözüne hep sadık kaldı. Sağ olsun, var olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel



