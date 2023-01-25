Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi olduğu öne sürülen isim üçüncü kez gözaltında

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen kişiyi Ankara dışına çıkarttığı belirtilen daha önce iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Tolgahan D., üçüncü kez gözaltına alındı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastına ilişkin soruşturma kapsamında daha önce iki kez gözaltına alınan Tolgahan D. yeniden gözaltına alındı. Ayrıca biri avukat iki kişi daha polis tarafından karakola götürüldü.

TUTUKLU SAYISI 15 OLDU

Cinayetle ilgili 13 kişinin tutuklanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler A.A. ve Ç.Z. dün nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 2 kişi ile birlikte 15'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.