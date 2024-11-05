Sinan Akçıl, Cumhuriyet'in 101. Yılı Kutlamalarında Antakya'da Sahne Aldı
Şarkıcı Sinan Akçıl, Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri kapsamında Hatay'ın Antakya ilçesinde sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere katılanlar Akçıl'a coşkuyla eşlik etti.
Şarkıcı Sinan Akçıl, Cumhuriyetin 101. yılı kutlamaları kapsamında Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sahne aldı.
Akçıl; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesince, Antakya Amfi Tiyatro'da organize edilen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konsere gelenler, Akçıl'a eşlik etti.
Akçıl, seslendirdiği şarkılarıyla vatandaşların beğenisini topladı.