Simge yapılar ekimde meme kanseri için pembe ışıklandırılacak, tarama çağrısı yapıldı

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerindeki simge yapılar, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla ekim ayında pembe renkle ışıklandırılacak.

Türkiye ve dünyada kabul edilen "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında her yıl ekim ayında çeşitli etkinliklerle bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Önemli gün ve aylarda renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan şehirlerin simge yapıları da meme kanserine karşı farkındalığı artırmak amacıyla pembe renge bürünüyor.

Bu kapsamda, bu yıl da İstanbul'da Avrasya Tüneli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, Bursa'da Osmangazi Köprüsü, Ankara'da Atakule, Çanakkale'de 1915 Çanakkale Köprüsü ve Troya Müzesi, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün statları ile bazı şehirlerdeki simge yapılar pembe renkle ışıklandırılacak

"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında yapılacak çalışmaları AA muhabirine anlatan Kansersiz Yaşam Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz, meme kanserinin kadın sağlığında en önemli sorunlardan biri olduğunu söyledi.

Ekim ayı boyunca dernek olarak farklı başlıklarda bu konuya değineceklerini, bununla farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Kaymaz, İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerdeki simge yapıları pembe renkle donatacaklarını ve bu rengin ne demek olduğunu anlatacaklarını kaydetti.

Kaymaz, kurumsal şirketlerle de farkındalık eğitimleri yaptıklarını, mavi ve beyaz yaka çalışanlara meme sağlığını anlattıklarını, bunun akabinde de çalışanları çeşitli hastanelerden aldıkları ücretsiz taramalara yönlendirdiklerini belirtti.

"Erken teşhis için taramaları aksatmamamız hayati önem taşıyor"

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2024 verilerine göre dünyada 2,4 milyon kadının yeni meme kanseri tanısı aldığına dikkati çeken Kaymaz, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda başka bir veri daha var. Dünyadaki 186 ülkenin 164'ünde en sık görülen kanser meme kanseri. Dolayısıyla aslında çok ciddi bir şeye parmak basılması gerekiyor. Erken tanı çok önemli. 'Erken tanı hayat kurtarır.' diyoruz ama bu sadece bir farkındalık olarak değil, aksiyona dönmesi gerekiyor. Ülkemizdeki ulusal kanser programına göre 40-69 yaş arası kadınların her iki yılda bir mamografi çektirmesi lazım. Tabii 40-69 yaş diyoruz ama 40 yaşın altındaki kişiler ultrasonografiyle kontrol ediliyor ama ailede bir kanser geçmişi varsa bu yaş çok daha erkene çekiliyor. Dolayısıyla bu da doktor kontrolünde yürümesi gereken bir süreç."

Kaymaz, düzenli sağlık kontrollerinin önemini vurgulayarak, "Sağlık Bakanlığının yönlendirdiği, adres gösterdiği 2-3 kurum var. Mesela KETEM'ler. KETEM'ler Türkiye'nin her yerinde var. KETEM'lere gittiğinizde sadece meme kanseri taraması değil tüm kanser taramalarını ücretsiz yaptırıyorsunuz. Sağlık Bakanlığının yeni bir oluşumu Sağlıklı Hayat Merkezleri. Burası da aynı şekilde ve bunun üzerine Aile Sağlığı Merkezleri var. Yani bu üç merkezde ücretsiz tarama yaptırabiliyorlar. Pembe kurdeleler tabii ki takacağız, bu farkındalığı yaratacağız ama bunun sadece bir pembe kurdele meselesinden çıkıp bir eylem çağrısı olması gerekiyor. Dolayısıyla erken teşhis için sadece farkındalık değil tarama önemli. Bu taramaları aksatmamamız hayati önem taşıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA