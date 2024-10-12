Üye Girişi
Haberler

Simav'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Simav'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir araçta yapılan aramada 8 gram esrar, 190 adet ekstazi hap ve bong aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Simav-Demirci kara yolu Aksaz Orman Deposu mevkisinde yol kontrolünde durdurdukları araçta arama yaptı.

Aramada, 8 gram esrar, aracın stop lambasına gizlenmiş 190 adet ekstazi hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan bong aparatı ele geçirdi.

Araçta bulunan şüpheliler A.İ.S. (32), M.C. (25) ve M.K. (24) ise gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Gamze Elbüz - Güncel

Uyuşturucu Güvenlik Gözaltı 3-sayfa Sağlık Güncel Hukuk Simav

Benzin istasyonunda infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

Benzin istasyonu infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

 'Çözüm Süreci' tartışmalarına Destici'den çok sert tepki: Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz

"Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz"

 6 kişinin öldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

6 kişinin öldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler

Bakanlık yeni liste yayınladı! İşte sucuk diye eşek eti yediren firmalar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırvatistan İskoçya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yalı Çapkını 78. bölüm neden yok? 13 Ekim Diyarbakır Mitingi yapılacak mı, iptal mi? Gönül Dağı Halime kimdir, kaç yaşında? Hangi bakanlar değişecek? Cumartesi hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Elif Karaarslan cinsel ilişki VİDEOSU iddiası sonrası ne oldu? 13 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Boğa, İkizler burcu yorumu! 13 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl? Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne? Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.