Simav'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Kütahya'nın Simav ilçesinde bir araçta yapılan aramada 8 gram esrar, 190 adet ekstazi hap ve bong aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Kütahya'nın Simav ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Simav-Demirci kara yolu Aksaz Orman Deposu mevkisinde yol kontrolünde durdurdukları araçta arama yaptı.
Aramada, 8 gram esrar, aracın stop lambasına gizlenmiş 190 adet ekstazi hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan bong aparatı ele geçirdi.
Araçta bulunan şüpheliler A.İ.S. (32), M.C. (25) ve M.K. (24) ise gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.