Haberler

Simav'da Türk bayraklarıyla yürüyüş yapıldı

Simav'da Türk bayraklarıyla yürüyüş yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Türk bayraklarıyla yürüyüş yapıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Türk bayraklarıyla yürüyüş yapıldı.

Simav Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlik için Organize Sanayi Bölgesi'nde toplanan kalabalık, Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturduktan sonra ilçe merkezinde yürüyüş yaptı.

Simav Ülkü Ocakları Başkanı Süleyman Ünlü, etkinlikte yaptığı açıklamada, Nusaybin Kamışlı bölgesinde Türk bayrağına yapılan alçak saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

Bu saldırının milletin onuruna, devletin haysiyetine, şehitlerin emanetine yapıldığını belirten Ünlü, şöyle konuştu:

"Türk bayrağı, bu topraklarda dökülen kanın, verilen mücadelenin, edilen yeminlerin adıdır.

Kim bu bayrağa el uzatıyorsa bilsin ki Türk milletinin iradesine el uzatmıştır. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, devletimiz görevini yapmış, bu çirkin saldırıyı gerçekleştirenler güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmıştır. Bu vesileyle, gece gündüz demeden görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum."

Yürüyüş, şehitler için dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Betül Tuğ - Güncel
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı? Günler sonra sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı

Özel'in canını sıkacak fotoğraf! İki ismi daha AK Parti'ye kaptırdı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı

Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Fotoğrafına shop yapan Wanda Nara'dan büyük hata

Shop yapmak isterken rezil oldu
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar

Kan donduran görüntüler! Cesedi valizde sokak sokak gezdirmiş
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Kar fırtınası şiddetini artırıyor! New York Belediye Başkanı Zohran Memdani'dan sokağa çıkmayın uyarısı

8,5 milyonluk kentte hayat durdu! Başkandan "evde kalın" talimatı
Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları

Maçtan sonra ortaya çıktı! Saran'ın gergin anları